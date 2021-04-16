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تدريبات تأهيلية لنجم الزمالك المصاب

الجمعة 16/أبريل/2021 - 09:33 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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خاض محمد أشرف روقا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش تدريب الفريق اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

ويعاني روقا من إصابة بشد في العضلة الخلفية، تسببت في غيابه عن الفريق في مباراة حرس الحدود الأخيرة في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

 ويخضع لاعب وسط الزمالك لتدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت.

ويستعد الزمالك للقاء الأهلي المقرر له مساء يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.

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