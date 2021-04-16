تدريبات تأهيلية لنجم الزمالك المصاب

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تدريبات تأهيلية لنجم الزمالك المصاب
الجمعة 16/أبريل/2021 - 09:33 م
محمد زكي
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خاض محمد أشرف روقا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش تدريب الفريق اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.
ويعاني روقا من إصابة بشد في العضلة الخلفية، تسببت في غيابه عن الفريق في مباراة حرس الحدود الأخيرة في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.
ويخضع لاعب وسط الزمالك لتدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت.
ويستعد الزمالك للقاء الأهلي المقرر له مساء يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.
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