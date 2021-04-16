تعرف على ملخص الحلقة الثالثة من مسلسل "الاختيار2" قبل بدء الحلقة الرايعة

تبدأ بعد قليل الحلقة الـ4 من مسلسل "الاختيار 2" والمذاع على قناة "on".



ويرصد "الفجر الفني" ملخص الحلقة الثالثة قبل بدء الحلقة الرابعة:





اللقاء الأول بين يوسف الرفاعي وزكريا يونس



التقى المقدم زكريا يونس بيوسف الرفاعي للإطمئنان عليه عقب إصابته برصاصة في ملحمة العريش.



انتقال يوسف الرفاعي إلى القاهرة



عاد يوسف الرفاعي إلى القاهرة عقب ملحمة العريش ومن المقرر أن يقوم هو وزكريا يونس بالعمليات المقبلة معا.



يوسف الرفاعي ينضم لعناصر الإخوان.



انضم يوسف الرفاعي لعناصر الإخوان في رابعة من أجل الوصول إلى قريبة حبيبته.



ليلى عز العرب وأحمد شاكر عبد اللطيف مفاجأة الحلقة.



ظهرت ليلى عز العرب وهي تجسد دور والدة المقدم زكريا يونس كما ظهر أحمد شاكر عبد اللطيف وهو يجسد دور ظابط.



يوسف الرفاعي ينضم للمعتصمين برابعة.



طب يوسف الرفاعي الإنضمام إلى عناصر الإخوان برابعة وانتهت الحلقة على ذلك.

