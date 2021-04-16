Advertisements

تعرف على ملخص الحلقة الثالثة من مسلسل "الاختيار2" قبل بدء الحلقة الرايعة

الجمعة 16/أبريل/2021 - 09:36 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
تبدأ بعد قليل الحلقة الـ4 من مسلسل "الاختيار 2" والمذاع على قناة "on".

ويرصد "الفجر الفني" ملخص الحلقة الثالثة قبل بدء الحلقة الرابعة:


اللقاء الأول بين يوسف الرفاعي وزكريا يونس

التقى المقدم زكريا يونس بيوسف الرفاعي للإطمئنان عليه عقب إصابته برصاصة في ملحمة العريش.

انتقال يوسف الرفاعي إلى القاهرة

عاد يوسف الرفاعي إلى القاهرة عقب ملحمة العريش ومن المقرر أن يقوم هو وزكريا يونس بالعمليات المقبلة معا.

يوسف الرفاعي ينضم لعناصر الإخوان.

انضم يوسف الرفاعي لعناصر الإخوان في رابعة من أجل الوصول إلى قريبة حبيبته.

ليلى عز العرب وأحمد شاكر عبد اللطيف مفاجأة الحلقة.

ظهرت ليلى عز العرب وهي تجسد دور والدة المقدم زكريا يونس كما ظهر أحمد شاكر عبد اللطيف وهو يجسد دور ظابط.

يوسف الرفاعي ينضم للمعتصمين برابعة.

طب يوسف الرفاعي الإنضمام إلى عناصر الإخوان برابعة وانتهت الحلقة على ذلك.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل - تعرف على حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعتين

مي حلمي تكشف تفاصيل اجهاضها توأم عقب زواجها من رشاد

منذ ساعتين و 11 دقيقة

المستشفي تعِج بالمُصابين.. تعرف على قائمة مُصابي الأهلي قبل موقعة القمة ضد الزمالك

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ حوالي 21 ساعة

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ يومين

وسط عدة مفاجأت.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

حسمها لابورتا.. برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. غيابات الأهلي أمام الزمالك في الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

تحذير من هذه الظاهرة.. بيان من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. حقيقة تعرض مصر لكتلة هوائية سامة

منذ 40 دقيقة

عاجل.. أمل جديد يقرب نجم الأهلي من المشاركة ضد الزمالك

منذ 40 دقيقة

هجوم مُرعب.. كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك ضد الأهلي في الكلاسيكو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ يوم

حقيقة حصول الزمالك على توقيع صفقة الموسم

منذ ساعتين و 13 دقيقة

صفقة تبادلية مفاجئة بين الزمالك وبيراميدز

منذ ساعتين و 39 دقيقة

لابورتا يفجر مفاجأة كبرى بشأن تعاقد برشلونة مع هالاند

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

"حتى لا ننسى"..مفاجأة في أولى حلقات مسلسل "الاختيار 2"

إنجي المقدم زوجة كريم عبد العزيز.. ومحمد فراج مفاجأة في الحلقة الأولى من "الاختيار 2"

هادي الجيار يفاجئ الجمهور بدوره في "الاختيار 2" قبل وفاته

هادي الجيار وانفجارات وأحمد منسي.. ملخص الحلقة الأولى من "الاختيار2"

تعرف على موعد الحلقة الثانية من مسلسل "الاختيار 2" والقنوات الناقلة له

إخماد انفجار في منطقة المعادي نابع من جماعة إرهابية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:31 م

عاجل.. حقيقة تعرض مصر لكتلة هوائية سامة

المستشفي تعِج بالمُصابين.. تعرف على قائمة مُصابي الأهلي قبل موقعة القمة ضد الزمالك

08:05 م

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

01:08 ص

عاجل.. أمل جديد يقرب نجم الأهلي من المشاركة ضد الزمالك

09:31 م

حسمها لابورتا.. برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

05:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة