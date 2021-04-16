اللقب يقترب من الأبيض.. الزمالك يهزم الأهلي 16 - 13 في الشوط الأول بقمة كرة اليد





وشهد اللقاء تألق لاعبي الزمالك في أول ١٥ دقيقة من الشوط الأول، ووصل الزمالك في النتيجة لفارق ٧ أهداف.





كما شهد اللقاء تألق كبير من حارسي الزمالك والأهلي، وتمكن الثنائي من التصدي لأكثر من كرة كانت من الممكن تغيير نتيجة الشوط الأول بفارق أكبر.





ويحتل الفارس الأبيض صدارة جدول ترتيب الدوري، حيث يتفوق الزمالك فى المواجهات المباشرة ، حيث لعب 12 مباراة فاز في 11 وخسر فى واحدة وله 383 هدفا وعليه 326 هدفا .

وعلى الجانب الآخر لعب فريق اليد الأول بالنادي الأهلي 12 مباراة فاز فى 11 و تلقى أيضا خسارة وحيدة و له 406 هدف و استقبل 303.

وحددت لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد تحديد يوم 19 أبريل موعدا لإقامة المباراة الفاصلة على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر لتحديد بطل دورى المحترفين للموسم المحلى 2020 / 2021 فى حال تساوى الأهلى والزمالك فى النقاط .

حسم الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك موقعة الشوط الأول أمام الأهلي متفوقًا بنتيجة 16 - 13، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على صالة حسن مصطفي بـ 6 أكتوبر.