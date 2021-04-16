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أستاذ مناعة يكشف مفاجأة عن ظهور أعراض جديدة للإصابة بكورونا (فيديو)

الجمعة 16/أبريل/2021 - 09:38 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن هناك زيادة في اعداد الإصابات بفيرو س كورونا منذ بداية شهر رمضان، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتقليل التجمعات حتى لا نشهد زيادة أكبر في أعداد الإصابات.
 
وأشار "عقبة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا على مدار الفترة الماضية تجاوز 200 ألف شخص، منوها بأنه كلما ازداد عدد المصابين كلما ارتفعت فرص الإصابة.

وونوه بأنه تم رصد علامات جديدة للإصابة بفيروس كورونا، منها اصابة الجهاز الهضمي بالقىء والإسهال، وضعف السمع، وتغيرات في شكل اللسان كوجود تقرحات على اللسان.

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