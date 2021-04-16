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"قبل البداية"..إياد نصار وكريم عبد العزيز وسط معتصمين رابعة في بداية الحلقة الرابعة من "الاختيار 2"

الجمعة 16/أبريل/2021 - 09:39 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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بدأت منذ قليل الحلقة الرابعة من مسلسل "الاختيار 2" والتي انتهت الحلقة الثالثة منه في إطار من التشويق.

وتسمى الحلقة الرابعة من المسلسل باسم "قبل البداية"، وبدأت بإندساس المقدم زكريا يونس وسط معتصمين رابعة العدوية كما اصطحب معه محمد مبروك" والذي يجسد دوره الفنان إياد نصار.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

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