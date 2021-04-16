نقل هادي الجيار إلى المستشفى قبل وفاته

بدأت منذ قليل الحلقة الرابعة من مسلسل "الاختيار2" والذي يخوض دور البطولة به الفنان أحمد مكي والفنان كريم عبد العزيز.



وتعرض والد الرائد يوسف الرفاعي، لوعكة صحية حيث أصيب بارتفاع ضغط الدم في بداية الحلقة، والذي يجسد دوره الفنان هادي الجيار قبل وفاته مما أدى إلى نقله أحد المستشفيات.



مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.