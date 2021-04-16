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إيمان البحر درويش: تامر حسني مش نجم الجيل.. وقلت لشرين عبدالوهاب لسانك هيضيعك

الجمعة 16/أبريل/2021 - 10:04 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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قال الفنان إيمان البحر درويش، إن جده المطرب الراحل سيد درويش علمه عزة النفس وكيف يعبر عن المشاعر والكلمات بالموسيقى، إذ أن هذا الأمر لم يتقنه أحدا قبله، وهو نفس رأي كمال السنباطي.

وحول تامر حسني أوضح درويش خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة خلال برنامجها "العرافة" المذاع على شاشة "المحور": "مش نجم الجيل، مش هنسيبنا بقى من الألقاب اللي ملهاش معنى دي، زي موسيقار الأجيال، وهو ناجح كمطرب وناجح في السينما".

وعن المطربة شيرين عبدالوهاب، أردف: "قلت لها لسانك هيضيعك، كنت بنصحها عشان متخسرش حد، وتعدت عليّا لفظيًا لما كنت نقيب الموسيقيين".

وفي وقت سابق، كشفت بسمة وهبة صورة من كواليس برنامجها الرمضاني "العرافة"، حيث ظهرت بسمة في الصورة مرتدية فستانًا بلوك "البرنسيس في يوم عرسها" الذي يتجاوز سعره الـ 100 ألف دولار، من بيوت الأزياء العالمية سينكو من داخل ديكور البرنامج، وكتبت عليها: "انتظروني أول يوم رمضان بعد الفطار مباشرة أنا والعرافة على قناة المحور".

ويعد برنامج "العرافة" امتداد لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على فضح وكشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.

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