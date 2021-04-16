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تنظيم "داعش" الإرهابي يعلن مسئوليته عن هجوم الصدر بالعراق

الجمعة 16/أبريل/2021 - 09:44 م
بوابة الفجر
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كفت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الجمعة، بأن تنظيم "داعش" الإرهابي أعلن مسئوليته عن هجوم بقنبلة في مدينة الصدر العراقية.

وسمع دوي انفجار نجم عن انفجار سيارة مفخخة في مدينة الصدر شرقي العاصمة.

وكشفت خلية الإعلام الأمني، أمس الخميس، عن تفاصيل عن الانفجار، وقالت إنه وقع في إحدى الأسواق بمنطقة الحبييبة شرقي العاصمة بغداد، مما أدى إلى مقتل 4 وإصابة 17 آخرين وحرق ٥ سيارات.

وأضافت أن الحصيلة المذكورة هي معلومات أولية عن الحادث، مؤكدة أنها ستنشر تفاصيل أخرى لاحقا.

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