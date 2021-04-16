محمد عمرو الليثى موهبة كوميدية بمسلسل " أحسن أب " مع علي ربيع

انتهي الفنان والكوميديان الصاعد محمد عمرو الليثي، من تصوير دوره مع النجم علي ربيع في مسلسل " أحسن اب" ويقدم دور كوميدي وبطولة مساعدة ويقدم شخصية " بولًا" والتي تتميز بالطابع الكوميدي



وفور بدء إذاعة حلقات مسلسل " أحسن أب " نال شخصية " بولًا “ والتي يقدمها محمد عمرو الليثي استحسان الجماهير والتي قالت عنه بأنه موهبة كوميدية صاعدة.



وجدير بالذكر أن محمد عمرو الليثي شارك في العديد من المسلسلات الكوميدية الناجحة السابقة ومنها "عمر ودياب"، ومسلسل "اللعبة"، مع هشام ماجد وشيكو، وايضا تجارب سينمائية رائعة بفيلم جحيم في الهند، ومسلسل خفة يد وكابتن أنوش والعديد من الأفلام الرائعة الأخرى.