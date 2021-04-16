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تدريبات تأهيلية قوية لحراس الزمالك استعدادًا لمواجهة الأهلي
الجمعة 16/أبريل/2021 - 09:48 م
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أدى محمود جنش ومحمد أبوجبل ومحمد عواد حراس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريبات قوية تحت إشراف البرازيلي أوليفيرا مدرب الحراس بملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.
وركز مدرب حراس مرمى الزمالك، على تدريب ثلاثي الحراس على كيفية التعامل مع الكرات العرضية والتسديدات من خارج منطقة الجزاء، حيث ظهر الثلاثي بمستوى جيد في التدريبات.
كما خاص لاعبو الفريق تقسيمة قوية وركز الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على بعض الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها في المباراة.
كما حرص المدير الفني الفرنسي على إيقاف التقسيمة لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون.
ويستعد الزمالك للقاء الأهلي المقرر له مساء يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.
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