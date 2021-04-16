Advertisements

تدريبات تأهيلية قوية لحراس الزمالك استعدادًا لمواجهة الأهلي

الجمعة 16/أبريل/2021 - 09:48 م
بوابة الفجر
Advertisements
أدى محمود جنش ومحمد أبوجبل ومحمد عواد حراس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريبات قوية تحت إشراف البرازيلي أوليفيرا مدرب الحراس بملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وركز مدرب حراس مرمى الزمالك، على تدريب ثلاثي الحراس على كيفية التعامل مع الكرات العرضية والتسديدات من خارج منطقة الجزاء، حيث ظهر الثلاثي بمستوى جيد في التدريبات.

كما خاص لاعبو الفريق تقسيمة قوية وركز الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على بعض الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها في المباراة.
كما حرص المدير الفني الفرنسي على إيقاف التقسيمة لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون.

ويستعد الزمالك للقاء الأهلي المقرر له مساء يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.

أخبار تهمك

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ حوالي 21 ساعة

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ يومين

وسط عدة مفاجأت.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

لابورتا يفجر مفاجأة كبرى بشأن تعاقد برشلونة مع هالاند

منذ أقل من ساعتين

حسمها لابورتا.. برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. غيابات الأهلي أمام الزمالك في الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

المستشفي تعِج بالمُصابين.. تعرف على قائمة مُصابي الأهلي قبل موقعة القمة ضد الزمالك

منذ ساعتين

صفقة تبادلية مفاجئة بين الزمالك وبيراميدز

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ يوم

حقيقة حصول الزمالك على توقيع صفقة الموسم

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. أمل جديد يقرب نجم الأهلي من المشاركة ضد الزمالك

منذ 37 دقيقة

عاجل.. حقيقة تعرض مصر لكتلة هوائية سامة

منذ 37 دقيقة

عاجل - تعرف على حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعتين

هجوم مُرعب.. كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك ضد الأهلي في الكلاسيكو

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير من هذه الظاهرة.. بيان من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 7 ساعات

مي حلمي تكشف تفاصيل اجهاضها توأم عقب زواجها من رشاد

منذ ساعتين و 9 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:31 م

عاجل.. حقيقة تعرض مصر لكتلة هوائية سامة

المستشفي تعِج بالمُصابين.. تعرف على قائمة مُصابي الأهلي قبل موقعة القمة ضد الزمالك

08:05 م

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

01:08 ص

عاجل.. أمل جديد يقرب نجم الأهلي من المشاركة ضد الزمالك

09:31 م

حسمها لابورتا.. برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

05:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة