تدريبات تأهيلية قوية لحراس الزمالك استعدادًا لمواجهة الأهلي

أدى محمود جنش ومحمد أبوجبل ومحمد عواد حراس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريبات قوية تحت إشراف البرازيلي أوليفيرا مدرب الحراس بملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.





وركز مدرب حراس مرمى الزمالك، على تدريب ثلاثي الحراس على كيفية التعامل مع الكرات العرضية والتسديدات من خارج منطقة الجزاء، حيث ظهر الثلاثي بمستوى جيد في التدريبات.





كما خاص لاعبو الفريق تقسيمة قوية وركز الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على بعض الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها في المباراة.

كما حرص المدير الفني الفرنسي على إيقاف التقسيمة لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون.





ويستعد الزمالك للقاء الأهلي المقرر له مساء يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.



