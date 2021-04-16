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وزيرة الخارجية السودانية: النهج الإثيوبى عقيم وقمنا باطلاع مجلس الأمن على التطورات

الجمعة 16/أبريل/2021 - 09:47 م
بوابة الفجر
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أوضح  مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية، اليوم الجمعة، إن الأنباء عن زيارة وفد أمني إلى إسرائيل عارية عن الصحة تماماً، مشيرة إلى أن العلاقة مع إسرائيل يجب أن تكون محل إجماع من السودانين. 

وأضافت الصادق: «نعمل على حل جميع القضايا من جذورها في ولاية غرب دارفور»، نقلًا عن سكاى نيوز.
 

وتابعت: «تم تشكيل قوات من جميع القوى لوقف التوتر في غرب دارفور»، مشيراً إلى أن ولاية غرب دارفور شهدت توتراً خلال الفترة السابقة. 

وقالت مريم الصادق عن أزمة سد النهضة: "عازمون على السلام"، مؤكدة الي ان بلادها ستنطلق من مرجعية قانونية لمفاوضات سد النهضة. 

وقالت الصادق، إن سد النهضة يجب أن يكون إشراقة للقرن الإفريقي، مشيرة ماضون في المسار السياسي لمواجهة الخطوات الإثيوبية. 

وتابعت، ندعو رئيس الوزراء الإثيوبي أن يعي أهمية السلام بالمنطقة، ونجدد الدعوة لجلوس الأطراف لحل أزمة سد النهضة. 

وأشارت الصادق، أن أكثر من 20 مليون سوداني مهددون بسبب الإجراءات الإثيوبية، مؤكدة أطلعنا رئيس مجلس الأمن على تطورات مفاوضات سد النهضة. 

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