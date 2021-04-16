في الحلقة الرابعة من "نسل الأغراب".. جليلة تلتقي بـ عساف وغفران يعرف بمقابلتها

انتهت قناة "ON" منذ قليل بعرض الحلقة الرابعة من مسلسل"نسل الأغراب" الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد السقا والفنان أمير كرارة، والتي دارت أحداثها حول ذهاب "عساف" أحمد السقا لزيارة صديقه أحمد درويش ليتفاجئ بخبر وفاته، ويبدأ بسؤال والدته عن الأمانة التي تركها عنده، ليخبرها أنه ترك له إمرأة وأعطاه مبلغًا من المال مقابل رعايته لها، فتخبره أنها لا تعرف شيئًا عنها.



زيارة والدة "علي" فردوس عبد الحميد لـ"غفران" لتخبره أنها أتت له بسبب خوفها الشديد على ولدها، ليخبرها أنه لن يغفر له الخطأ الذي فعله وهو اجباره على ركوب البوكس الخاص بالشرطة أمام جميع الناس.



لتخبره أن نجلها كان خائفًا على شكله لأنه لا يخصه وحده بسبب عمله كريسًا للمباحث، أما شكل غفران فهو يخصه لوحده، لتخبره أنه من قام بتوريطه، فينفعل عليها.



اخبار والد "رغدة" ملك أحمد زاهر أن بن الحج عبد الباري يريد الزواج منها، فترفض بجحة أنها تريد استكمال تعليمها، فتقف والدتها منة فضالي في صفها فيقوم بالاعتداء عليها.



ذهاب "دهب" نجلاء بدر لوالدة "بكري"، وتطلب منها أن تقنع ابنها بالزواج منها، فترفض بسبب عملها كراقصة، وتخبرها أنه إذا طلب ذلك ستقف أمامه.



زيارة بكرى لغفران في منزله، ويخبره أن زيارته لأرض الغجر لن تمر بسلام، فيخبره أنها أرضه وأنه سمح لأهل والدته بالعيش عليها ، ليخبره أن أهل البلد لن يرضوا بأهانته له،





اعتراف غفران لجليلة بغضبه من عساف وأنه لم يجدًا حلاً، فتخبره أن ذلك لأنه يريدها ويريد والدته،

، فتخبره أنه كان من الأفضل أن يحبسهل مثل حبس عساف والدته والأ يتزوجها ثم تطلب منه ألا يفعل شيئًا يتعارض مع القانون لأن شقيقها علي لن يراعي خاطره، وأنها لا تريد أن يأتي يومًا وتقف فيه أمامه، مثلما تقف أمام عساف والد ابنها.



معاتبة علي لوالدته على زيارتها لغفران، لتخبره أنها ذهبت إليه لخوفها الشديد عليه لأن عساف مجرم ولأنها لاتريد أن يأذيه، ولأن كل من تدخل في مشاكل الأغراب

دخل قبره، وتطلب منه ترك وظيفته، فيصفها بأنها "كبرت وخرفت"، فتنهار من البكاء بسبب أنه أخطأ في حقها، فيعتذر لها ويقوم بتقبيل يدها.



لقاء "جليلة" و"عساف" وبعدها يبدأ في استعادة ذكرياته معها ويخبرها أنه لم ينساها يومًا، وأنه كان يراها كل يوم في منامه، فتعترف له أن شكله تغير كثيرًا عن السابق، لكنها مازالت تعرف من عينيه التي رأت فيهم نفسها عندما أتت الحكومة للقبض عليه، فتخبره أن الناس يقولون لها أنها من قتل والدها، ليقول لها أنه لم يقتله، فتعترف باشتياقها الشديد له، وأنه لم يستفد شيئًا من قتله لأهل غفران سوى ضياع عمره.



فيعاتبها على كره ابنه حمزة له وعن تعلقه بغفران، فتخبره أنه استطاع أن يعوضه عن غيابه، وأنه عوضه بما ينقصه طوال فترة حبسه، وأنه لا يصح أن يعاتبها على ذلك، فقط عليه أن يعاتب نفسه لأنه فضل الدم عليها وعلى ولده.



معرفة "غفران" بمقابلة زوجته "جليلة" ب"عساف"



"نسل الأغراب"، إنتاج سينرجى، تأليف وإخراج محمد سامى، بطولة كل من أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد علاء، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، ليال عبد الخالق.