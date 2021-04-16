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عقبة قوية أمام الأهلي في قمة الدوري أمام الزمالك.. طالع التفاصيل
الجمعة 16/أبريل/2021 - 09:57 م
الفجر الرياضي عقبة
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يدخل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، مباراة القمة أمام الأهلي بمعنويات مرتفعة بعدما حقق سجلاً مميزاً في المواجهات المباشرة ضد القلعة الحمراء.
وواجه كارتيرون الأهلي في 4 مناسبات كان الفوز حليفه في 3 بينما خسر واحدة، ولم تُلعب أخرى لكنها احتسبت فوزاً للأهلي بعد عدم حضور الزمالك.
وكانت البدابة مع فريق وادي دجلة، واجه كارتيرون الأهلي مرتين، فاز مرة وخسر في أخرى، فوز دجلة مع كارتيرون كان بهدف نظيف، بينما خسر بنتيجة 2-1.
وفاز مع الزمالك مرتين 3-1 في الدوري المصري، و"4-3" بركلات الترجيح، وذلك في مباراة كأس السوبر المصري التي أقيمت في فبراير الماضي بالإمارات.
ويواجه الزمالك نظيره الأهلي مساء الأحد المقبل في اللقاء المؤجل بينهما من الدور الأول للدوري الممتاز، وتأتي أهمية اللقاء بسبب المنافسة المشتعلة بينهم على صدارة الدوري.
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