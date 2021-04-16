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توخيل يوجه رسالة نارية إلى مانشستر سيتي قبل موقعة الغد

الجمعة 16/أبريل/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
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أكد الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي إن الفريق يتمتع حاليا بأفضل وضع ويواجه مانشستر سيتي في التوقيت الأمثل بعد أن اجتاز التحديات الأخيرة بنجاح، وذلك عندما يلتقي الفريقان غدا السبت في الدور قبل النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وذكر تشيلسي عبر موقعه على الإنترنت أن توخيل يدرك حجم التحدي الذي سيواجهه الفريق في المباراة أمام مانشستر سيتي الذي يدربه بيب جوارديولا، وهو ما يبرهن عليه انفراد مانشستر سيتي بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 11 نقطة أمام أقرب منافسيه مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني.

لكن توخيل أكد أن هذا هو التوقيت المثالي لمواجهة مانشستر سيتي، بعد التقدم الذي حققه تشيلسي في الأسابيع الأخيرة.

وقال توخيل :"نحن نعيش لحظة جيدة. تعرضنا لكبوة على ملعبنا بالتعرض لحالة طرد (للاعب تياجو سيلفا) والهزيمة أمام ويست برومويتش (2 / 5 في مباراة الفريقين بالدوري في الثالث من أبريل)، لكننا قدمنا بعدها ردا رائعا."

وبعد الهزيمة أمام ويست برومويتش، تغلب تشيلسي على كريستال بالاس 4 / 1 في الدوري، كما حسم تأهله إلى الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا، حيث تغلب على بورتو البرتغالي 2 / صفر ذهابا ثم خسر أمامه صفر / 1 إيابا، ليتأهل فائزا بنتيجة إجمالية 2 / 1 .

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