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أسعار النفط تواصل التحسن وتوقعات بوصلها إلى مستويات 70 دولار للبرميل

الجمعة 16/أبريل/2021 - 10:02 م
بوابة الفجر
وكالات
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واصلت أسعار النفط مكاسبها اليوم الجمعة وتمضي على مسار تحقيق ربح أسبوعي بنحو سبعة بالمئة مع تحسن آفاق الطلب على الخام وتعاف اقتصادي قوي في الصين والولايات المتحدة مما بدد أثر المخاوف بشأن زيادة الإصابات بكوفيد-19.

ومع اغلاق بورصة طوكيو، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا أو ما يعادل 0.5 بالمئة إلى 67.24 دولار للبرميل، عقب أن زادت 36 سنتا أمس الخميس.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا أو ما يعادل 0.4 بالمئة إلى 63.74 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت 31 سنتا أمس الخميس.

وقالت وحدة تابعة لمجموعة النفط والغاز الكبرى شركة البترول الوطنية الصينية إنه من المتوقع نمو صافي واردات الصين من النفط الخام في 2021 بواقع 3.4 بالمئة في العام الجاري مقارنة مع 2020 إلى نحو 11.2 مليون برميل يوميا.

وأعلنت الصين عن قفزة قياسية بواقع 18.3 بالمئة في النمو الاقتصادي في الربع الأول من تراجع ناجم عن فيروس كورونا في وقت سابق من العام الماضي، بيد أن وتيرة النمو من المتوقع أن تسجل اعتدالا في وقت لاحق من العام.

وقال جاستن سميرك كبير خبراء الاقتصاد لدى وستباك إن التعافي القوي للاقتصادات في أنحاء العالم وقيود الإمدادات التي تفرضها أوبك وحلفاؤها، المجموعة المسماة أوبك+، وكذلك رد الفعل الحذر لمنتجي النفط الأمريكي على ارتفاع الأسعار يدعمون السوق.

وقال "ما زلنا نعتقد أن ثمة احتمالا واضحا بأن ترتفع الأسعار إلى 70 دولارا للبرميل قبل أن نرى تراجعا أكثر أهمية".

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