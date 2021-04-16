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حمادة المصري: كسر في وجهي أبعدني عن الأهلي.. ولعبت معهم 3 سنوات

الجمعة 16/أبريل/2021 - 10:27 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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قال حمادة المصري، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، ونجم الأهلي والإسماعيلي السابق، إن النادي الأهلي لا يظلم لاعبيه أبدا، فهو نادي كبير ومحترم وكيان رائع، وهو دولة ومنظومة كبيرة جدا، وتم ترتيبه وتنظيمه بشكل جيد جدا.

وأضاف حمادة المصري خلال حواره لبرنامج خط أحمر الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه سبب تعطيله أو تأخره في النادي الأهلي هو حدوث كسر له في وجهه بشكل قوي جدا، وهو ما أبعده عن اللعب في الأهلي، والذي استمر به لمدة 3 سنوات تقريبا.

 وتابع حمادة المصري، إنه يحب تجربة النادي الإسماعيلي أكثر، ولكن ألطفها تجاربه المقاولون وأشهرها  النادي الأهلي، موضحا أن بدايته في كرة القدم كانت من خلال النادي الإسماعيلي، عام 1970 – 1971، وكان حينها الإسماعيلي يتمرن الجزيرة بجوار نادي الأهلي، وأن أحد الأشخاص أخذه وأوصلهم للنادي الإسماعيلي وقال له "أنت لازم تلعب في الإسماعيلي"، وبدأت لعب في النادي الإسماعيلي عام 1970 – 1971، واستمريت في اللعب لفترة طوية.

حمادة المصري من مواليد محافظة السويس، بدأ مشواره في كرة القدم كناشئ بنادي الإسماعيلي، ولعب بالفريق الأول بالسبعينات قبل أن ينتقل إلى نادي المقاولون العرب و منه إلى النادي الأهلي ليحقق حلمه بارتداء الفانلة الحمراء عام 1987، وبرز اسمه فى مجال التدريب، بعد انضمامه إلى جهاز الفراعنة، بقيادة المعلم حسن شحاتة، عام 2004، خلفا للإيطالى ماركو تارديلى.

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