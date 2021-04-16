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كومان يرد على تعليق مصيره بالفوز بكأس ملك إسبانيا

الجمعة 16/أبريل/2021 - 10:27 م
بوابة الفجر
وكالات
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أكد الهولندي رونالد كومان  مدرب برشلونة، مرة أخرى إنه غير قلق على مستقبله قبل مواجهة أتلتيك بلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم غداً السبت.

ويمثل نهائي الكأس فرصة لبرشلونة لإنهاء غيابه عن البطولات منذ موسم 2018-2019.

بعدما أنهى الموسم الماضي دون بطولات، انتهت آمال برشلونة في الفوز بدوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان في دور الـ16، بينما خسر يوم السبت الماضي، أمام ريال مدريد في مباراة قمة ليحتل المركز الثالث في سباق الفوز بالدوري.

وأضاف كومان: "النهائي مهم للنادي، فرصة الفوز بلقب شيء جيد دائماً، لم أفكر أبداً في مستقبلي، الشيء الأكثر أهمية هو وضع كل طاقتي في الفريق من أجل الفوز بلقب".

وتكهنت وسائل إعلام محلية بأنه في حال إنهاء الموسم دون ألقاب، سيستغني الرئيس الجديد خوان لابورتا عن كومان ويعين مدرباً جديداً خلفاً له هذا الصيف.

وأقر كومان بوجود أن هناك توقعاً للفوز بالألقاب، وأصر أيضاً على أنه يحظى بالدعم التام من مجلس إدارة النادي.

وقال المدرب الهولندي: "من الغريب الإجابة باستمرار على مثل هذه الأسئلة، لم نخسر طوال 19 مباراة والآن توجد تساؤلات بشأن مستقبلي، يجب تقبل ذلك حتى إذا لم يعجبني، يتبقى عام في عقدي وأعرف ما سيحدث عندما تخسر أو تفوز، تحدثت مع الرئيس وأظهر ثقته بي، لا أعتقد أنه في كل مرة يكتب فيها شيء عن مدرب يجب على الرئيس أن يمنحه الثقة".

وأضاف: "أدرك ما نحن فيه وأننا بحاجة للفوز بالبطولات بغض النظر عن أي شيء آخر".

وعاد المدافع جيرارد بيكيه للتشكيلة عقب تعافيه من الإصابة، بينما يغيب فقط فيليب كوتينيو وأنسو فاتي أمام بلباو بسبب إصابتهما المستمرة منذ فترة طويلة.

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كومان كأس ملك إسبانيا برشلونة الدوري الإسباني

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