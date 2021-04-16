الكشف عن مدة غياب نجم الأهلي عن الملاعب





كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن أن محمد هاني، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم، سيغيب لمدة 6 أسابيع، بسبب الإصابة بشد في العضلة الضامة.





وكان محمد هاني قد اشتكى من الإصابة في العضلة الضامة ليلة مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في المواجهة التي فاز فيها المارد الأحمر بهدف نظيف.





وغادر محمد هاني معسكر الأهلي ليلة مباراة سيمبا التنزاني، بسبب شكواه من الإصابة وصعوبة الدفع به، قبل أن يكشف الفحص الطبي الذي خضع له اللاعب غيابه لمدة 6 أسابيع على أقل تقدير.





وسيغيب محمد هاني عن مباراة الأهلي ضد الزمالك يوم 18 أبريل الجاري في مباراة مؤجلة من الجولة الرابع للدوري؛ بسبب الإصابة التي ستبعده لمدة شهر ونصف.





ويعاني الأهلي من كثرة الإصابات خلال الفترة الحالية، مثل علي معلول ومحمود وحيد وكريم نيدفيد وياسر إبراهيم ومحمد هاني وجونيور أجايي والشناوي.



