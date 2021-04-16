Advertisements

عمرو أديب عن إعلان شريهان: "إعلان بمستوى هوليودي.. واللي كرر نفسه خسر"

الجمعة 16/أبريل/2021 - 10:42 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
عقب الإعلامي عمرو أديب، على مستوى مسلسلات رمضان، مشيرا إلى أن الانطباع الأول عن أي عمل فني غالبا يدوم، معتبرا أن مستوى الفن من دراما وإعلانات هذا العام هو الأفضل منذ سنوات.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء الجمعة، إلى أن حجم الإنتاج الفني في مصر ضخم، مشيدا بإعلان الفنانة شريهان، قائلا: "إعلان بمستوى هوليودي"، مضيفا: "الناس عندها إحساس مريح رمضان ده، عندها سعادة".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أنه على الأقل سنجد 5 مسلسلات من المعروض ممتازة، معقبا: "أنا فخور وسعيد بمستوى مسلسلات بلدي".

وتابع، "اللي كرر نفسه السنادي خسر ومش لاقي نفسه، واللي جدد نفسه كسب"، مشيرا إلى أن الجمهور يبحث عن أفكار جديدة.

وعن مسلسل ملوك الجدعنة"، عقب، "عمرو سعد، ومصطفى شعبان رفعوا العمل في سابع سما، والاتنين متعاونين، وتمثيلهم درجة أولى"، واصفا أداءهم الفني بـ "السهل الممتنع"، مستطردا: "الاتحاد قوة والطموح حلو.. شعبان وسعد قرروا يتقاسموا النور".

أخبار تهمك

الكشف عن مدة غياب نجم الأهلي عن الملاعب

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - أزمة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك

منذ ساعة و 9 دقيقة

بالأسماء.. غيابات الأهلي أمام الزمالك في الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ يوم

عقبة قوية أمام الأهلي في قمة الدوري أمام الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و 22 دقيقة

وسط عدة مفاجأت.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة حصول الزمالك على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أمل جديد يقرب نجم الأهلي من المشاركة ضد الزمالك

منذ أقل من ساعتين

لابورتا يفجر مفاجأة كبرى بشأن تعاقد برشلونة مع هالاند

منذ ساعتين و 51 دقيقة

صفقة تبادلية مفاجئة بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

حسمها لابورتا.. برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

المستشفي تعِج بالمُصابين.. تعرف على قائمة مُصابي الأهلي قبل موقعة القمة ضد الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. حقيقة تعرض مصر لكتلة هوائية سامة

منذ أقل من ساعتين

تحذير من هذه الظاهرة.. بيان من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - تعرف على حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 49 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:31 م

عاجل.. حقيقة تعرض مصر لكتلة هوائية سامة

المستشفي تعِج بالمُصابين.. تعرف على قائمة مُصابي الأهلي قبل موقعة القمة ضد الزمالك

08:05 م

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

01:08 ص

عاجل - أزمة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك

10:10 م

حسمها لابورتا.. برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

05:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة