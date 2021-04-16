عمرو أديب عن إعلان شريهان: "إعلان بمستوى هوليودي.. واللي كرر نفسه خسر"

عقب الإعلامي عمرو أديب، على مستوى مسلسلات رمضان، مشيرا إلى أن الانطباع الأول عن أي عمل فني غالبا يدوم، معتبرا أن مستوى الفن من دراما وإعلانات هذا العام هو الأفضل منذ سنوات.



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء الجمعة، إلى أن حجم الإنتاج الفني في مصر ضخم، مشيدا بإعلان الفنانة شريهان، قائلا: "إعلان بمستوى هوليودي"، مضيفا: "الناس عندها إحساس مريح رمضان ده، عندها سعادة".



وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أنه على الأقل سنجد 5 مسلسلات من المعروض ممتازة، معقبا: "أنا فخور وسعيد بمستوى مسلسلات بلدي".



وتابع، "اللي كرر نفسه السنادي خسر ومش لاقي نفسه، واللي جدد نفسه كسب"، مشيرا إلى أن الجمهور يبحث عن أفكار جديدة.



وعن مسلسل ملوك الجدعنة"، عقب، "عمرو سعد، ومصطفى شعبان رفعوا العمل في سابع سما، والاتنين متعاونين، وتمثيلهم درجة أولى"، واصفا أداءهم الفني بـ "السهل الممتنع"، مستطردا: "الاتحاد قوة والطموح حلو.. شعبان وسعد قرروا يتقاسموا النور".

