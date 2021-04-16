Advertisements

خادم الحرمين الشريفين يتبرع بمبلغ 20 مليون ريال للأعمال الخيرية وغير الربحية عبر منصة "إحسان"

الجمعة 16/أبريل/2021 - 10:31 م
بوابة الفجر
Advertisements
 قدّم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - تبرعًا سخيًا بمبلغ 20 مليون ريال للأعمال الخيرية وغير الربحية من خلال منصة إحسان التي تم إطلاقها مؤخراً كبوابةٍ تقنية متكاملة تسهم في حوكمة وإدارة التبرعات واستدامتها.

ورفع معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين على هذا التبرع السخي الذي يؤكد اهتمام قيادة الدولة بتلمس احتياجات المواطنين، وبذل العطاء، والإنفاق في سبل الخير كنهج ثابت جُبلت عليه، ونبراس يقتدى به.

كما رفع الدكتور الغامدي شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) على ما حظيت به منصة إحسان من دعم كبير واهتمام مباشر من سموه، امتدادًا لحرصه -حفظه الله- على دعم العمل الخيري وتطوير القطاع غير الربحي ورفع كفاءته وموثوقية أداءه ودعم المبادرات الإنسانية خدمةً لإنسان المملكة العربية السعودية.

وأكد معاليه أن المملكة لطالما احتلت موقع الريادة العالمية في مجال العمل الخيري، لافتًا إلى أن اهتمامها بهذا المجال يعود إلى عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- وصولًا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، حيث مرّ العمل الخيري بخطوات تطويرية كبيرة، حتى أصبحت التبرعات تصل إلى مستحقيها بسهولة ويسر وسرعة عبر منصة إحسان التي تعد خطوة إضافية تسعى من خلالها الدولة -رعاها الله- إلى تعزيز التحول الرقمي في مجال العمل الخيري وغير الربحي، وكافة المجالات الأخرى.

يُشار إلى أن منصة (إحسان) تعمل علـى اسـتثمار البيانات والذكاء الاصطناعي لتعظيم أثر المشروعات والخدمات التنمويـة واسـتدامتها، مـن خـلال تقديـم الحلول التقنية المتقدمة وبناء منظومة فاعلة عبر الشراكات مع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، بهدف تعزيز دور المملكة العربية السعودية الريادي في الأعمال التنموية والخيرية.

وتشرف على عمل منصة إحسان لجنةٌ إشرافية تضم إلى جانب الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) كلاً من وزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة الصحة، والبنك المركزي السعودي، ووزارة التعليم، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ورئاسة أمن الدولة، وهيئة الحكومة الرقمية.

أخبار تهمك

عاجل.. حقيقة تعرض مصر لكتلة هوائية سامة

منذ أقل من ساعتين

صفقة تبادلية مفاجئة بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ يوم

حسمها لابورتا.. برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. غيابات الأهلي أمام الزمالك في الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

وسط عدة مفاجأت.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - تعرف على حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ حوالي 22 ساعة

الكشف عن مدة غياب نجم الأهلي عن الملاعب

منذ أقل من ساعة

تحذير من هذه الظاهرة.. بيان من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 8 ساعات

حقيقة حصول الزمالك على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

عقبة قوية أمام الأهلي في قمة الدوري أمام الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل - أزمة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك

منذ ساعة و 11 دقيقة

لابورتا يفجر مفاجأة كبرى بشأن تعاقد برشلونة مع هالاند

منذ ساعتين و 53 دقيقة

المستشفي تعِج بالمُصابين.. تعرف على قائمة مُصابي الأهلي قبل موقعة القمة ضد الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أمل جديد يقرب نجم الأهلي من المشاركة ضد الزمالك

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:31 م

عاجل.. حقيقة تعرض مصر لكتلة هوائية سامة

المستشفي تعِج بالمُصابين.. تعرف على قائمة مُصابي الأهلي قبل موقعة القمة ضد الزمالك

08:05 م

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

01:08 ص

عاجل - أزمة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك

10:10 م

حسمها لابورتا.. برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

05:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة