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حمادة المصري: دخولي اتحاد الكرة صعب.. ولن أترشح للانتخابات

الجمعة 16/أبريل/2021 - 10:35 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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قال حمادة المصري، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، ونجم الأهلي والإسماعيلي السابق، إنه من الصعب دخوله لاتحاد كرة القدم خلال الفترة المقبلة تماما، موضحا أنه لن يترشح للانتخابات لعدم رغبته في ذلك، موجها الشكر لكل من قدم له الدعم خلال الفترة الماضية في هذا الشأن.

وأضاف حمادة المصري خلال حواره لبرنامج خط أحمر الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،  أتمنى لزملائي الذين سيترشحون للانتخابات المقبلة كل التوفيق، وأشكر كل الناس التي ساندتني سابقا، وأنا على علاقة كبيرة ووثيقة بيني وبينهم، ولدي أمور كثيرة ممكن أقدمها خلال الفترة المقبلة.

وتابع حمادة المصري أنه لم يندم على أي أمور سابقة أو على أي مواجهات سابقة، بالعكس سعيد جدا تلك المواجهات، موضحا أنه لا يكذب أو يخون، ومن المستحيل أن يتزوج مرة أخرى.

ووجه لاعب الأهلي السابق رسالة للجمهور قائلا: "كل عام وأنت بخير ورمضان كريم عليكم، يجب الدعاء لمصر وكل الدول العربية".

وعن تجربته مع النادي الإسماعيلي، قال حمادة المصري، إنه يحب تجربة النادي الإسماعيلي أكثر، ولكن ألطفها تجاربه المقاولون وأشهرها  النادي الأهلي، موضحا أن بدايته في كرة القدم كانت من خلال النادي الإسماعيلي، عام 1970 – 1971، وكان حينها الإسماعيلي يتمرن الجزيرة بجوار نادي الأهلي، وأن أحد الأشخاص أخذه وأوصلهم للنادي الإسماعيلي وقال له "أنت لازم تلعب في الإسماعيلي"، وبدأت لعب في النادي الإسماعيلي عام 1970 – 1971، واستمريت في اللعب لفترة طوية.

حمادة المصري من مواليد محافظة السويس، بدأ مشواره في كرة القدم كناشئ بنادي الإسماعيلي، ولعب بالفريق الأول بالسبعينات قبل أن ينتقل إلى نادي المقاولون العرب و منه إلى النادي الأهلي ليحقق حلمه بارتداء الفانلة الحمراء عام 1987، وبرز اسمه فى مجال التدريب، بعد انضمامه إلى جهاز الفراعنة، بقيادة المعلم حسن شحاتة، عام 2004، خلفا للإيطالى ماركو تارديلى.


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