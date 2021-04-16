أشرف عبد الباقي وبشرى والبدء في عملية فض رابعة..مفاجآت الحلقة الرابعة من مسلسل "الاختيار2"

ظهر الفنان أشرف عبد الباقي، في أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "الاختيار 2"، حيث يجسد دور ظابط.



وانتهت الحلقة بأحداث يوم 14 أغسطس، وهو يوم فض رابعة حيث جهز الظباط أنفسهم بتكليف وبشكل مفاجئ لهذه المهمة، وناشد قوات الأمن المواطنين بإغلاق شرف منازلهم وعدم النزول.



وبدأت الحلقة الرابعة من مسلسل "الاختيار 2" بشئ من التشويق والإثارة خيث أنقد يوسف الرفاعي وزكريا يوني أحد الضباط المندسين وسط اعتصام رابعة العدوية عقب قرار الإخوان بتعذيبه، كما نقل والد الرائد يوسف الرفاعي إلى المستشفى عقب تعرضه لوعكة صحية وهو الفنان هادي الجيار.



و ظهرت الفنانة بشرى ضمن أحداث العمل حيث تجسد دور "رشا" زوجة الظابط "محمد مبروك".



وشهدت الحلقة مقاطع مصورة حقيقة من اعتصام رابعة وسيطرة عناصر الإخوان عليها وتدميرهم بعض الأماكن بها، كما جهز ضباط الشرطة والأمن لتنفيذ عملية فض رابعة يوم 14 أغسطس 2013.



مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.



