نجم الأهلي الزمالك: شيكابالا أفضل من محمد صلاح (فيديو)





قال حمادة المصري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، ونجم الأهلى والإسماعيلى السابق، إن شيكابالا أفضل من محمد صلاح ولكن في حالة تناولة شارة الكبتنة، مضيفا: شيكابالا بيفكرني بميسي فهو لاعب من طراز أوروبي وكبير، وهذا لا يقلل من من امكانيات محمد صلاح.





وتابع حمادة المصري خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، ومحمد صلاح لاعب مكتمل المهارات ويمتع الكثير من عشاق الساحرة المستديرة وشرف الكرة المصرية والعربية على المستوى العالمي، ولكن شيكابالا في منطقة أخرى





وأكد نجم الأهلى والإسماعيلى السابق،أنه لا ينوي الترشح في الفترة السابقة لرئاسة النادي الإسماعيلي، لافتا أن إدارة النادي أرتكبت العديد من الأخطاء أدت إلى وضع النادي في موقف صعب.





وعن نيته للترشح لرئاسة النادي الإسماعيلي قال حمادة المصري، أنا عضو جمعية عمومية بالنادي الإسماعيلي وأعشقه كثيرا وأتمني له الخير والتوفيق في الفترة القادمة، مؤكد عدم رغبته الترشح للرئاسة النادي وعلاقتي طيبة جدا برئيس النادي وجميع الأعضاء.





حمادة المصري من مواليد محافظة السويس، بدأ مشواره في كرة القدم كناشئ بنادي الإسماعيلي، ولعب بالفريق الأول بالسبعينات قبل أن ينتقل إلى نادي المقاولون العرب و منه إلى النادي الأهلي ليحقق حلمه بارتداء الفانلة الحمراء عام 1987، وبرز اسمه فى مجال التدريب، بعد انضمامه إلى جهاز الفراعنة، بقيادة المعلم حسن شحاتة، عام 2004، خلفا للإيطالى ماركو تارديلى.



