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عضو الجبلاية السابق: الأهلي دولة.. وهو أفضل نادي في أفريقيا

الجمعة 16/أبريل/2021 - 10:37 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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قال حمادة المصري، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، ونجم الأهلي والإسماعيلي السابق، إن النادي الأهلي دولة ومنظومة كبيرة جدا، وتم ترتيبه وتنظيمه بشكل جيد جدا، وأبناء هذا الكيان علموا على تكبيره بشكل جيد جدا، وهو أفضل نادي في أفريقيا.

وأضاف حمادة المصري خلال حواره لبرنامج خط أحمر الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه يحب تجربة النادي الإسماعيلي أكثر، ولكن ألطفها تجاربه المقاولون وأشهرها  النادي الأهلي، مؤكدا أنه يحب كل هذه التجارب بشكل كبير.

وحول بدايته في النادي الإسماعيلي، قال "المصري" إن أبناء خط القناة وهي الإسماعيلية وبورسعيد والسويس والشرقية وسيناء، كانوا كلهم مهجرين في عمارات عثمان أحمد عثمان، وكان حينها الإسماعيلي يتمرن حينها الجزيرة بجوار نادي الأهلي، وأن أحد الأشخاص أخذه وأوصلهم للنادي الإسماعيلي وقال له "أنت لازم تلعب في الإسماعيلي"، وبدأت لعب في النادي الإسماعيلي عام 1970 – 1971، واستمريت في اللعب.

حمادة المصري من مواليد محافظة السويس، بدأ مشواره في كرة القدم كناشئ بنادي الإسماعيلي، ولعب بالفريق الأول بالسبعينات قبل أن ينتقل إلى نادي المقاولون العرب و منه إلى النادي الأهلي ليحقق حلمه بارتداء الفانلة الحمراء عام 1987، وبرز اسمه فى مجال التدريب، بعد انضمامه إلى جهاز الفراعنة، بقيادة المعلم حسن شحاتة، عام 2004، خلفا للإيطالى ماركو تارديلى.

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