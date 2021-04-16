عضو الجبلاية السابق: الأهلي دولة.. وهو أفضل نادي في أفريقيا









قال حمادة المصري، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، ونجم الأهلي والإسماعيلي السابق، إن النادي الأهلي دولة ومنظومة كبيرة جدا، وتم ترتيبه وتنظيمه بشكل جيد جدا، وأبناء هذا الكيان علموا على تكبيره بشكل جيد جدا، وهو أفضل نادي في أفريقيا.





وأضاف حمادة المصري خلال حواره لبرنامج خط أحمر الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه يحب تجربة النادي الإسماعيلي أكثر، ولكن ألطفها تجاربه المقاولون وأشهرها النادي الأهلي، مؤكدا أنه يحب كل هذه التجارب بشكل كبير.





وحول بدايته في النادي الإسماعيلي، قال "المصري" إن أبناء خط القناة وهي الإسماعيلية وبورسعيد والسويس والشرقية وسيناء، كانوا كلهم مهجرين في عمارات عثمان أحمد عثمان، وكان حينها الإسماعيلي يتمرن حينها الجزيرة بجوار نادي الأهلي، وأن أحد الأشخاص أخذه وأوصلهم للنادي الإسماعيلي وقال له "أنت لازم تلعب في الإسماعيلي"، وبدأت لعب في النادي الإسماعيلي عام 1970 – 1971، واستمريت في اللعب.



