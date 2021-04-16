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نجم الأهلى السابق: "أنا مش مغرور.. ومبسكتش على الغلط"

الجمعة 16/أبريل/2021 - 10:37 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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قال حمادة المصري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، ونجم الأهلى والإسماعيلى السابق، أنا لست مغرور ولا متكبر ولما بشوف حاجة غلط مبقدرش أصمت عليها، لكن أنا طبيعتي في الأصل هادئ.. وده حصل في مواقف كثيرة أثناء وجودي في اتحاد الكرة المصري أو اللجنة الأولمبية. 

وقال حمادة المصري خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،" عندي إصرار دائما للوصول إلى هدفي واجتهد دائما لتحقيق العديد من النجاحات

وتابع نجم الأهلى والإسماعيلى السابق، بداية شبابي كانت جميلة وشهدنا عصر الإنفتاح في ظل حكم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بعد معاناة كبيرة وكفاح في ظل السنوات السابقة.. أعتز بالمرأة المصرية المكافحة في البيت والعمل ولديها الكثير من القدرات والامكانيات.. الشعب المصري أيام النكسة وحرب أكتوبر كان كله رجالة مش بتاع بنات.

حمادة المصري من مواليد محافظة السويس، بدأ مشواره في كرة القدم كناشئ بنادي الإسماعيلي، ولعب بالفريق الأول بالسبعينات قبل أن ينتقل إلى نادي المقاولون العرب و منه إلى النادي الأهلي ليحقق حلمه بارتداء الفانلة الحمراء عام 1987، وبرز اسمه فى مجال التدريب، بعد انضمامه إلى جهاز الفراعنة، بقيادة المعلم حسن شحاتة، عام 2004، خلفا للإيطالى ماركو تارديلى.

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