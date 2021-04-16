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نجم الأهلى السابق يكشف عن أفضل مدرب في مصر

الجمعة 16/أبريل/2021 - 10:40 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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قال حمادة المصري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، ونجم الأهلى والإسماعيلى السابق، إن حسام البدري صديق عمره منذ الطفولة والصندوق الأسود له، حيث كانا أصدقاء وزملاء في الدراسة منذ نعومة أظافرهما وكانا نذهب سويا إلى الحفلات السنمائية فكانت طفولة ملئية بالأحداث والمواقف الإيجابية بينهما. 

وقال حمادة المصري خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،"حسام البدري أحسن مدرب في مصر وأنا دايما بدافع عن الحق وكان جدير بتولي تدريب منتخب مصر الأول لأنه يمتلك تاريخ طويل في عالم الكرة والتدريب وصنع الكثير من الانجازات والنتائج دائما تتحدث عن نفسها. 

وتابع نجم الأهلى والإسماعيلى السابق، حسام البدري تولي تدريب العديد من الأندية سواء في ليبيا أو السودان و المنتخب الأولمبي والنادي الأهلي، فلديه تاريخ مشرف ولديه كاريزما.

استطر حمادة المصري، "والدي أحد مؤسسي قطاع البترول في السعودية وقدوتي في الحياة وأفتخر به وتعلمت منه الكثير". 

حمادة المصري من مواليد محافظة السويس، بدأ مشواره في كرة القدم كناشئ بنادي الإسماعيلي، ولعب بالفريق الأول بالسبعينات قبل أن ينتقل إلى نادي المقاولون العرب و منه إلى النادي الأهلي ليحقق حلمه بارتداء الفانلة الحمراء عام 1987، وبرز اسمه فى مجال التدريب، بعد انضمامه إلى جهاز الفراعنة، بقيادة المعلم حسن شحاتة، عام 2004، خلفا للإيطالى ماركو تارديلى.

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