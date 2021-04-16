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"البيتكوين" تهوي 4 % مع تشديد الحظر العالمي على تداولها

الجمعة 16/أبريل/2021 - 10:42 م
بوابة الفجر
وكالات
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هوت بتكوين أكثر من أربعة بالمئة اليوم الجمعة بعد أن حظر البنك المركزي التركي استخدام العملات والأصول المشفرة في عمليات الشراء، مشيرا إلى أضرار محتملة "غير قابلة للإصلاح" ومخاطر ترتبط بالتعاملات.

وفي التشريع المنشور في الجريدة الرسمية، قال البنك المركزي إن العملات المشفرة وبقية الأصول الرقمية المماثلة القائمة على تكنولوجيا الدفاتر الموزعة لا يمكن استخدامها، بشكل مباشر أو غير مباشر، كأداة للدفع.

وقد يعرقل القرار سوق الأصول المشفرة في تركيا، والتي اكتسبت زخما في الأشهر الأخيرة إذ ينضم المستثمرون إلى موجة صعود عالمية لبتكوين، سعيا منهم للتحوط في مواجهة انخفاض قيمة الليرة والتضخم الذي تجاوز 16 بالمئة في الشهر الماضي.

وتراجعت بتكوين 4.6 بالمئة إلى 60333 دولارا بحلول الساعة 1117 بتوقيت جرينتش بعد الحظر، الذي انتقده حزب المعارضة الرئيسي في تركيا. ونزلت عملات أصغر هي إيثيريوم وإكس.آر.بي، اللتان تميلان للتحرك بالتماشي مع بتكوين، بين ستة و12 بالمئة.

وفي بيان، قال البنك المركزي إن الأصول المشفرة "لا تخضع لأي آليات تنظيم أو إشراف ولا لسلطة تنظيمية مركزية".  

وأضاف "مقدمو خدمات الدفع لن يكون باستطاعتهم تطوير نماذج أعمال بطريقة تستخدم فيها الأصول المشفرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في توفير خدمات الدفع وإصدار الأموال الإلكترونية" ولن يقدموا أي خدمات.

وأضاف البنك "استخدامها في المدفوعات ربما يسبب خسائر غير قابلة للاستعادة لأطراف التعاملات... ويشمل عناصر تقوض الثقة في الأساليب والأدوات المستخدمة حاليا في المدفوعات".

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