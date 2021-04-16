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بكاء وانهيار زينه بسبب مصطفى قمر في " خمس نجوم"

الجمعة 16/أبريل/2021 - 10:49 م
بوابة الفجر
ايه عبد العزيز
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حلت الفنانه زينة، ضيفة على برنامج " خمس نجوم "، في الحلقه الرابعه اليوم، والذي يقدمه كل من غادة عادل، ومصطفى قمر، وكريم فهمي، ومحمد الشرنوبي، ونور، على قناة " mbc " مصر.

ويقوم المقلب في كل حلقه علي استدراج الضيف إلي مكان معين حيث تم فيه عمل المقلب بأسلوب كوميدي غير مسبوق.

وفقدت زينه أعصابها وبكت بشدة عقب انتهاء المقلب ظنا منها في التسبب بإصابة مصطفي قمر، بعد انتهاء سباق السيارات حيث خرج مصطفي قمر والدماء علي وجهه.


الجدير بالذكر أن الفنانه زينة، تشارك في السباق الرمضاني بمسلسل "كله بالحب"، بطولة زينة وأحمد السعدني، وصابرين وهالة فاخر ومصطفى درويش ومحسن منصور وريم البارودي، وسامر المصري، ومن تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبدالحميد، وإنتاج شركة سكيرمو ميديا لإسلام المرسي ونجلاء رشدي وأحمد السمان.

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