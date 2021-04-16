عمرو أديب يكشف عن المسلسل الرمضاني الذي أعجبه بشكل شخصي

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه توقف أمام مسلسل "القاهرة كابول"، مشيرا إلى أن العالم العربي شاهد مباراة فنية مدتها 35 دقيقة بين أبطال المسلسل الأربعة طارق لطفي، وفتحي عبدالوهاب، وأحمد رزق، وخالد الصاوي.

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء الجمعة، "هو ده الفن اللي محتاجينه"، مشيدا بأداء الفنانة حنان مطاوع، معلقا: "إزاي الست دي مش نجمة النجوم"، واصفا مسلسل "القاهرة كابول" بـ علامة فنية.

وعن مسلسل "قصر النيل" للفنانة دينا الشربيني، عقب، "شغل اتعب عليه، دينا الشربيني في نضجها، ريهام عبدالغفور بتفكريني بسميحة أيوب في صغرها".

ولفت إلى أنه معجب بشكل شخصي بمسلسل "لعبة نيوتن"، معلقا: "إيه المسلسل ده عجبني كعمرو أديب، فكرته جديدة الحلم الأمريكي.. منى زكي بتمثل المرأة المغلوبة على امرها.. منى زكي في أحسن حالاتها، ممثلة عالمية، غابت غابت ورجعت بمنتهى القوة، وتايسون جبار".

