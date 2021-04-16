تبدأ 1 يونيو.. مواعيد تسليم أراضي الإسكان المتميز بمدينة ناصر الجديدة

يبدأ جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة، غرب أسيوط، يوم الثلاثاء الموافق 1 يونيو المقبل، تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز، عمارات بالحى الأول، وفيلات بالحى الثانى، في المدينة لحاجزيها، والمخصصة بالقرعة العلنية، وبنظام الحجز الإلكتروني.



ومن المقرر أن تستمر عمليات التسليم حتى يم الخميس الموافق 24 يونيو المقبل.



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" مواعيد تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بمدينة ناصر الجديدة.



أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة، غرب أسيوط، سيبدأ يوم الثلاثاء الموافق 1 يونيو 2021، وحتى يوم الخميس 24 يونيو 2021، في تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز عمارات بالحى الأول، وفيلات بالحى الثانى، بالمدينة لحاجزيها، والمخصصة بالقرعة العلنية، وبنظام الحجز الإلكترونى.



وأضاف وزير الإسكان والموافق والمجتمعات العمرانية أنه يُصرح لمالك القطعة، توكيل من ينوب عنه فى الاستلام بموجب توكيل رسمى معتمد، ويتم إحضار بطاقة الرقم القومى، وإيصال سداد القسط الأول.



ويتم التسليم وفقا لما يلي:



قطع أراضى العمارات بالحى الأول، بالمجاورة (4):



- يتم تسليم القطع من 495 إلى 542، يوم الثلاثاء 1 يونيو 2021.



- يتم تسليم القطع من 600 إلى 650، يوم الأربعاء 2 يونيو 2021.



- يتم تسليم القطع من 651 إلى 680، يوم الخميس 3 يونيو 2021.



قطع الأراضى بالمجاورة (3):



- يتم تسليم القطع من 1 إلى 50، يوم الأحد 6 يونيو 2021.



- يتم تسليم القطع من 51 إلى 100، يوم الإثنين 7 يونيو 2021.



- يتم تسليم القطع من 101 إلى 150، يوم الثلاثاء 8 يونيو 2021.



- يتم تسليم القطع من 151 إلى 200، يوم الأربعاء 9 يونيو 2021.



- يتم تسليم القطع من 201 إلى 250، يوم الخميس 10 يونيو 2021.



- يتم تسليم القطع من 251 إلى 300، يوم الأحد 13 يونيو 2021.



- يتم تسليم القطع من 301 إلى 350، يوم الإثنين 14 يونيو 2021.



- يتم تسليم القطع من 351 إلى 400، يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021.



- يتم تسليم القطع من 401 إلى 450، يوم الأربعاء 16 يونيو 2021.



- يتم تسليم القطع من 451 إلى 494، يوم الخميس 17 يونيو 2021.



قطع أراضى الفيلات بالحى الثانى، بالمجاورة (2):



- يتم تسليم القطع من 1 إلى 50، يوم الأحد 20 يونيو 2021.



- يتم تسليم القطع من 51 إلى 100، يوم الإثنين 21 يونيو 2021.



- يتم تسليم القطع من 101 إلى 143، يوم الثلاثاء 22 يونيو 2021.



مواعيد التخلفات



- تم تخصيص يوم الأربعاء 23 يونيو 2021، ويوم الخميس 24 يونيو 2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.