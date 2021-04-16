أبرزها الموجة الحارة.. ظواهر جوية تحذر منها الأرصاد خلال الأيام المقبلة

حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، تشهدها مصر خلال الأيام المقبلة، إذ تتعرض مصر لموجة حارة، يسود خلالها طقس شديد الحرارة نهارا، على جميع الأنحاء، بينما يسود طقس معتدل ليلا.



وتشتد الموجة الحارة اعتبارا من يوم السبت، وتستمر حتى يوم الإثنين، لكن سرعان ما تتبدل الأحوال الجوية مرة أخرى، بداية من يوم الثلاثاء، حين تشهد مصر انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة على شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى، بقيم تتراوح بين 8 درجات إلى 12 درجة مئوية.



ويؤكد خبراء الأرصاد الجوية أن ارتفاعا تدريجيا فى درجة الحرارة بدأ من الجمعة ويستمر حتى الإثنين ويكون ذروة الارتفاع يوم الإثنين، ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى حينها 41 درجة مئوية.



وعلى الرغم من الموجة الحارة التى تشهدها مصر خلال اليومين المقبلين، يحذر خبراء الأرصاد الجوية من الانخداع فى الأحوال الجوية، وتخفيف الملابس، إذ يعتبر فصل الربيع فصلا انتقاليا بين الشتاء والصيف، وعادة ما يشهد اضطرابات فى الأحوال الجوية، وتذبذبات فى درجات الحرارة، وإن كانت الأحوال الجوية تشهد استقرارا عما كانت عليه فى فصل الشتاء.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها، حالة الطقس، وفق آخر تحديث لبيان الظواهر الجوية، خلال الفترة من السبت 17 أبريل 2021، وحتى يوم الخميس 22 أبريل 2021، الذى أعلنت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية:



يوم السبت 17 أبريل 2021:



- يسود طقس شديد الحرارة نهارا، وتتراوح درجة الحرارة العظمى بين 36 إلى 38 درجة مئوية، معتدل ليلاد، وتتراوح درجة الحرارة الصغير بين 20 إلى 23 درجة مئوية.



- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد.



واعتبارا من يوم الأحد، 18 أبريل 2021، تشهد مصر ارتفاعا آخر في درجات الحرارة على جميع الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا، وتتراوح درجة الحرارة العظمى بين 39 إلى 41 درجة مئوية، بينما يسود طقس معتدل ليلا، وتتراوح درجة الحرارة الصغرى بين 22 إلى 25 درجة مئوية.



يوم الأحد 18 أبريل 2021:

- فرص أمطار خفيفة، قد تكون رعدية أحيانا، بنسبة 30% تقريبا، على مناطق من أقصى جنوب الصعيد، على فترات متقطعة.

- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى غرب البلاد.

- أتربة عالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء.



يوم الإثنين 19 أبريل 2021:

- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، تصل إلى حد العاصفة على غرب البلاد.

- أتربة عالقة نهارا على مناطق من جنوب البلاد.



واعتبارا من يوم الثلاثاء 20 أبريل 2021، تشهد مصر انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة على شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى، بقيم تتراوح بين 8 درجات إلى 12 درجة مئوية.



يوم الثلاثاء 20 أبريل 2021:

- فرص أمطار خفيفة، تكون رعدية أحيانا، بنسبة 30% تقريبا، على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

- أتربة عالقة نهارا على مناطق من جنوب الصعيد.



يوم الأربعاء 21 أبريل 2021:

- فرص أمطار خفيفة، تكون رعدية أحيانا، بنسبة 30% تقريبا، على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد، على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

- أتربة عالقة نهارا على مناطق من جنوب الصعيد.



يوم الخميس 22 أبريل 2021:



- نشاط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

- أتربة عالقة نهارا على مناطق من جنوب الصعيد.