الوضع والأعراض.. 6 معلومات عن موجة كورونا الثالثة في مصر

بدأت مصر خلال الأيام الأخيرة في دخول الموجة الثالثة لفيروس كورونا التاجي المستجد ذلك الوباء الذي ظهر في مختلف دول العالم، وعجزت الحكومات عن مواجهته.



وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن الموجة الثالثة لكورونا التي بدأت في مصر مؤخرا:



- مصر تشهد حاليا الموجة الثالثة لفيروس كورونا، والفترة المقبلة ستشهد زيادة في عدد الإصابات بالفيروس. مؤكدًا أن الموجة بدأت في مصر منذ أكثر من أسبوع، حسب ما أعلن أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب المصري، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي.



- الزيادة في الإصابات للفترة الحالية والمقبلة ترجع لعدد من الأمور الهامة، أبرزها التهاون الشديد من المواطنين في تطبيق الإجراءات الاحترازية، والعزومات والخروجات، وكذلك عدم الاهتمام بارتداء الكمامة.



- مصر لم تصل بعد إلى ذروة الموجة الثالثة لفيروس كورونا، وانكسارها سيكون بتطبيق المواطنين للإجراءات الاحترازية المشددة.



- لم يحد الفيروس عن الأعراض المتعارف عليها من صداع وسخونية وإسهال والتهاب رئوي ونزلات معوية إلا أنه ظهرت أعراض جديدة تمثلت في فقدان الوعي.



- العدوى في الموجة الثالثة للفيروس أكثر انتشارًا والمصاب بالفيروس أكثر خطورة على المحيطين به إذ ينقل العدوى أسرع من الموجات السابقة ولكل أفراد الأسرة.



- الإصابات الأكثر حتى الآن تجمعت في المواطنين من أواخر العشرينيات وبداية الثلاثينيات.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عددًا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.