شاهد أبرز أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل 'بنت السلطان'

عُرضت منذ قليل على قناة النهار الحلقة الخامسة من مسلسل 'بنت السلطان' ، والذي يعد أول بطولة مطلقة للفنانة روجينا ويشاركها عدد من النجوم منهم الفنان باسم سمرة.



وبدأت أحداث الحلقة بفلاش باك ، حيث ظهرت منار شبيهة روجينا "دهب" هي وزوجها في فرح شقيقها محمد مهران ، واتضح خلال أحداث الحلقة أن ندى موسي سكرتيرة أحمد مجدي حبيب منار القديم هي من اتفقت مع محمود حافظ "جابر" والذي يريد أن يأخذ بثأر أخيه من منار بعد اعتقاده أنها من قتلت شقيقه ، ولكنه لا يعلم أن منار انتحرت ومن خطفها هي دهب والتي تعد شبيهة لها.



وتوالت الأحداث وقام باسم سمرة "حمو الرحماني" بتزيف زواجه من دهب بعدما علم أنها توفت حيث أحضر مروة الأزلي "وردة" وهي مساعدة زوجته بالمنزل حيث مثلت أنها عزة وعقد قرانه عليها علي عزة.



وقام حمو بدفن منار شبيه عزة على أنها عزة في مدافن عائلته وكان في حالة انهيار شديد لأنه كان يحبها ، وفي وقت دفنها عادت عزة من القاهرة بعدما تمكنت الهروب من جابر ،وعندما رأها حسن أبو الرووس "ميدو" فقد وعيه ، وعندما فاق أخبرته بما حدث وأن الذي توفيت هي منار شبيهتها وأنها قابلتها في محطة القطار ثم القت نفسها أمام القطار بعدما أعطتها مبلغ من المال.



وأخبر ميدو عزة بقصة المواد المخدرة التي وجدتها الشرطة في منزلها ، وتم القبض عليه هو وحمو لان الشرطة وجدتهم في منزلها وقت هجومهم ولكنهم خرجوا بكفالة ، لافتاً أن حمو سوف ينتقم منها خاصة عندما يعرف أنها مازالت علي قيد الحياة كما أنه يعتقد أن عزة من وضعت المخدرات في منزلها حتي يتم القبض عليه وهذا ما رفضته عزة وأخبرت ميدو أنها لم تفعل ذلك ، وعندما علمت بشأن هذه القصة شعرت بالخوف وقررت أن تترك إسكندرية وطلبت من ميدو أن لا يخبر أحد أنها مازالت علي قيد الحياة.



يشارك روجينا في بطولة بنت السلطان عدد كبير من النجوم أبرزهم باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، ندى موسى، محمود حجازي، حسن أبو الروس، محمد مهران، نانسي صلاح، أحمد بدير، بيومي فؤاد، وهو من إنتاج شركة MGR للمنتج ممدوح شاهين.