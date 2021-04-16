توتنهام يتعادل مع إيفرتون 2-2.. وهاري كين يواصل تصدره لجدول ترتيب هدافي البريميرليج





افتتح هاري كين التسجيل لتوتنهام في الدقيقة 27 ثم تعادل إيفرتون بهدف للاعب غيلفي سيغوردسون من ضربة جزاء في الدقيقة 31، بعدها تقدم إيفرتون بالهدف الثاني لسيغوردسون في الدقيقة 62 لكن هاري كين سجل هدف التعادل لتوتنهام في الدقيقة 68.





بهذا التعادل رفع توتنهام رصيده إلى 50 نقطة في المركز السابع مقابل 49 نقطة لإيفرتون في المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي.





تعادل توتنهام هوتسبير مع مضيفه إيفرتون بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.