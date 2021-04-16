إيفرتون يحدد سعر بيع هدف يوفنتوس

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس الإيطالي يخطط لعودة أحد نجومه السابقين والذي يلعب في أحد أندية الدوري الفرنسي الممتاز.





وأفادت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية بأن يوفنتوس يسعى للتعاقد مع نجمه السابق مويس كين نجم إيفرتون الإنجليزي الذي يلعب على سبيل الإعارة في الموسم الحالي في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.





وأكدت الصحيفة الإيطالية أن إيفرتون يرغب في الحصول على 50 مليون يورو مقابل الإستغناء عن مويس كين لصالح يوفنتوس.





وألمحت الصحيفة الإيطالية أن إيفرتون على إستعداد للتخلي عن كين البالغ من العمر 21 عاماً بشرط الحصول على خدمات الفرنسي أدريان رابيو أو التركي ميريح ديميرال.





ولفتت الصحيفة الإيطالية أن باريس سان جيرمان سيتفاوض مع إيفرتون من أجل التعاقد مع مويس كين في صفقة دائمة عقب نهاية الموسم الحالي.



