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مدرب الفراعنة السابق: هذا اللاعب رفض الأهلي لأنه زملكاوي.. وهذه تفاصيل أزمتي مع كوبر بسبب الشناوي

الجمعة 16/أبريل/2021 - 10:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف أحمد ناحي، مدرب حراس منتخب مصر السابق، عن صدام شديد بينه وبين هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب بسبب محمد الشناوي، خلال مونديال روسيا 2018.

وقال ناجي في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "لست سبب رحيل الشناوي من الأهلي عندما كان صغيرا، ودخلت في خناقة شديدة مع كوبر لإقناعه البدء بالشناوي في المونديال، بل وحدثت أزمة بيني وبين كوبر للبدء بالشناوي، هو كان مقتنع بعصام الحضري، لكني لن ابدأ بلاعب 45 عاما في المونديال".

وعن عصام الحضري قال: "مدربه في دمياط الوحيد الذي علم رحيله إلى سويسرا، ولم يتحدث معي اطلاقا، وجوزيه قال بعدها "ولعوا الشموع على قبر الحضري"، وظلت العلاقة منقطعة لمدة عامين».

وتابع:" لو استمر الحضري في الأهلي كان سيصنع له تماثيل داخل النادي وكان سيصبح لاعب أسطوري في القلعة الحمراء ويعتزل بالشكل الأمثل لتاريخه».

وأختتم :" تواصلت مع عبدالواحد السيد بعدما انتهى عقده مع الزمالك لكنه رفض التعاقد مع الأهلي لأنه زملكاوي جدا، ولم نخسر بطولة بعدما سافر الحضري إلى سويسرا، لكن بالتأكيد الأداء لم يكن بنفس المستوى السابق".

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