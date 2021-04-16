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البورصة الأمريكية تواصل كسر مستويات قياسية

الجمعة 16/أبريل/2021 - 10:53 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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أغلقت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية الثلاثة اليوم الجمعة على زيادة يومية وأسبوعية، فيما اخترق المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو المستويات القياسية لهما عند الإغلاق، إذ اعتبر المستثمرون بيانات اقتصادية قوية ومكاسب لقطاع البنوك من المؤشرات على زخم الانتعاش من الجائحة في الولايات المتحدة.

 

وسجل ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز الصناعي للأسهم القيادية رابع مكاسبهما الأسبوعية على التوالي، في حين أغلق ناسداك الذي تشكل أسهم التكنولوجيا ثقلا عليه عند ما يقل عن أعلى مستوياته عند الإغلاق الذي بلغه في 12 فبراير شباط بأقل من نقطة مئوية.

 

وبناء على بيانات غير رسمية، صعد المؤشر داو جونز الصناعي 159.31 نقطة بما يعادل 0.47% إلى 34195.3 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز مرتفعا 14.39 نقطة أو 0.35% إلى 4184.81 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 11.07 بالمئة أو 0.08% إلى 14049.84 نقطة

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