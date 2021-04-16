عمرو أديب عن الاختيار2: "الناس بتنسى.. والمسلسل بيفكرنا"

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بمستوى مسلسل الإختيار 2، لافتا إلى أن كريم عبدالعزيز، وأحمد مكي نجحا في جذب المشاهد للشاشة، ولابد من توثيق ما تعرضنا له.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء الجمعة، إلى أن المسلسل واقعي، مضيفا: "الناس بتنسى، والمسلسل بيفكرنا باللي حصل"، حيث أن المسلسل كما يظهر الأبطال، فهو يظهر الخونة أيضا، لافتا إلى أن "عبدالعزيز ومكي" لم يفكرا في أنفسهم، ولكن فكروا في نجاح العمل.

وعن مسلسل " نجيب زاهي زركش"، قال، "إحنا عندنا في مصر فنان اسمه يحيى الفخراني، إيه العظمة دي، الكلمة بتطلع تفهمها منه".

