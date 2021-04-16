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شاهد.. ملخص الحلقة الرابعة لمسلسل "القاهرة كابول"

الجمعة 16/أبريل/2021 - 11:14 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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دارت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل القاهرة كابول، حول اعتراف منال بحبها للشيخ رمزي، كما وضحت الحلقة تفاصيل من شخصية الشيخ رمزي، إتهام العميد عادل الإعلامي طارق كساب فى قتل المخرج خالد.

وإليكم أبرز أحداث الحلقة الرابعة من "القاهرة كابول"

منال تعترف بحب رمزي:


اعترافت منال ، لوالدها بأنها تلقت اتصالا هاتفيا من ابن عمتها رمزى وتعترف بحبها له ولكن والدها يحذرها.


خلاف رمزي مع زوجته:


تزايدت حدة الخلاف بين الشيخ رمزي، وزوجته بعد شكها فيه بأنه متورط في قتل شقيقها.

كشف الحقيقة:

كشف أمير التنظيم لزوجة رمزي بأن شقيقها قتل بالفعل بقرار من مجلس شورى الجماعة وليس عن طريق الخطأ.


رمزي يهدد زوجته:


غضب الشيخ رمزي، من قرار زوجته بالهروب مع ابنها، قائلًا: "لو عبد الله ابني خالفني في البيعة لنفذت عليه الحد".

اتهام طارق كساب:

استدعى الضابط عادل، صديقه الإعلامي طارق، ووجه له اتهاما صريحًا بمعرفته المسبقة على وجود خطر عليه وعلى خالد.


https://www.youtube.com/watch?v=bEfylXx6Wmc

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