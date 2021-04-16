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"من رحم المعاناة يولد الأمل".. الطفل عبد الله يحول مخلفات الكرتون إلى ألعاب وعلب هدايا (فيديو وصور)

الجمعة 16/أبريل/2021 - 11:23 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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بوجة تسيطر عليه البراءة وعقل اتسم بالذكاء وملامح هادئة جذب الطفل عبد الله انظار الجميع حوله بعدما نجح فى تحويل أوراق الكرتون الى ألعاب بشكل مذهل ليضع عبد الله موطى قدمه على خارطة تحويل المخلفات الى مشاريع ناجحة ذات دخل اقتصادى ضخم.

ومن صعيد مصر وتحديدا من مركز ملوى جنوب محافظة المنيا خرج علينا عبد الله ذات الـ12 عاما ليقص علينا شريط بدايته مع فكرة تحويل الكرتون والمخلفات الى العاب مذهلة بشكل آمن دون ان يضر احد.

وأكد عبد الله الطالب فى الصف الاول الاعدادى أن بدايته مع تحويل الكرتون والمخلفات الى العاب بدأت منذ أن كنت فى السن 7 أعوام حيث بدأت فى تلك الوقت بعمل الطائرة من الكرتون.

وأضاف عبد الله لـ "الفجر": ثم تطور الأمر وأصبحت اصنع ألعاب مثل الاتوبيس والسياره فضلا عن استخدام بطارية الموبايل من أجل تشغيل الأتوبيس وجعله يتحرك بشكل جمالى مشيرا انه ايضا استخدام المخلفات فى صناعة عربية تعمل بالريموت حيث ان تلك الالعاب تعمل بشكل اتوماتيكى.

وأشار ابن مركز ملوى: شاركت فى كثير من المسابقات التابعة لوزارة التربية والتعليم واستطعت ان احصل على شهادة تقدير ودرع وميدليا وغيرها من الجوائز مشيرا أن الفترة القادمة سوف تشهد مشاركتى فى مسابقات بالاعمال التي قمت بصناعتها من الكرتون والالعاب التالفة وغيرها من المخلفات.

وتابع: "والدتى ووالدى وأشقائي هم من يشجعونى بشدة من أجل استكمال حلمى فانا بشكركم جدا".
"من رحم المعاناة يولد الأمل".. الطفل عبد الله يحول مخلفات الكرتون إلى ألعاب وعلب هدايا (فيديو وصور)
"من رحم المعاناة يولد الأمل".. الطفل عبد الله يحول مخلفات الكرتون إلى ألعاب وعلب هدايا (فيديو وصور)
"من رحم المعاناة يولد الأمل".. الطفل عبد الله يحول مخلفات الكرتون إلى ألعاب وعلب هدايا (فيديو وصور)
"من رحم المعاناة يولد الأمل".. الطفل عبد الله يحول مخلفات الكرتون إلى ألعاب وعلب هدايا (فيديو وصور)
"من رحم المعاناة يولد الأمل".. الطفل عبد الله يحول مخلفات الكرتون إلى ألعاب وعلب هدايا (فيديو وصور)
"من رحم المعاناة يولد الأمل".. الطفل عبد الله يحول مخلفات الكرتون إلى ألعاب وعلب هدايا (فيديو وصور)
"من رحم المعاناة يولد الأمل".. الطفل عبد الله يحول مخلفات الكرتون إلى ألعاب وعلب هدايا (فيديو وصور)
"من رحم المعاناة يولد الأمل".. الطفل عبد الله يحول مخلفات الكرتون إلى ألعاب وعلب هدايا (فيديو وصور)
"من رحم المعاناة يولد الأمل".. الطفل عبد الله يحول مخلفات الكرتون إلى ألعاب وعلب هدايا (فيديو وصور)
"من رحم المعاناة يولد الأمل".. الطفل عبد الله يحول مخلفات الكرتون إلى ألعاب وعلب هدايا (فيديو وصور)
"من رحم المعاناة يولد الأمل".. الطفل عبد الله يحول مخلفات الكرتون إلى ألعاب وعلب هدايا (فيديو وصور)
"من رحم المعاناة يولد الأمل".. الطفل عبد الله يحول مخلفات الكرتون إلى ألعاب وعلب هدايا (فيديو وصور)
"من رحم المعاناة يولد الأمل".. الطفل عبد الله يحول مخلفات الكرتون إلى ألعاب وعلب هدايا (فيديو وصور)
"من رحم المعاناة يولد الأمل".. الطفل عبد الله يحول مخلفات الكرتون إلى ألعاب وعلب هدايا (فيديو وصور)
"من رحم المعاناة يولد الأمل".. الطفل عبد الله يحول مخلفات الكرتون إلى ألعاب وعلب هدايا (فيديو وصور)
"من رحم المعاناة يولد الأمل".. الطفل عبد الله يحول مخلفات الكرتون إلى ألعاب وعلب هدايا (فيديو وصور)
"من رحم المعاناة يولد الأمل".. الطفل عبد الله يحول مخلفات الكرتون إلى ألعاب وعلب هدايا (فيديو وصور)
"من رحم المعاناة يولد الأمل".. الطفل عبد الله يحول مخلفات الكرتون إلى ألعاب وعلب هدايا (فيديو وصور)
"من رحم المعاناة يولد الأمل".. الطفل عبد الله يحول مخلفات الكرتون إلى ألعاب وعلب هدايا (فيديو وصور)
"من رحم المعاناة يولد الأمل".. الطفل عبد الله يحول مخلفات الكرتون إلى ألعاب وعلب هدايا (فيديو وصور)
"من رحم المعاناة يولد الأمل".. الطفل عبد الله يحول مخلفات الكرتون إلى ألعاب وعلب هدايا (فيديو وصور)
"من رحم المعاناة يولد الأمل".. الطفل عبد الله يحول مخلفات الكرتون إلى ألعاب وعلب هدايا (فيديو وصور)
"من رحم المعاناة يولد الأمل".. الطفل عبد الله يحول مخلفات الكرتون إلى ألعاب وعلب هدايا (فيديو وصور)
"من رحم المعاناة يولد الأمل".. الطفل عبد الله يحول مخلفات الكرتون إلى ألعاب وعلب هدايا (فيديو وصور)
"من رحم المعاناة يولد الأمل".. الطفل عبد الله يحول مخلفات الكرتون إلى ألعاب وعلب هدايا (فيديو وصور)
"من رحم المعاناة يولد الأمل".. الطفل عبد الله يحول مخلفات الكرتون إلى ألعاب وعلب هدايا (فيديو وصور)
"من رحم المعاناة يولد الأمل".. الطفل عبد الله يحول مخلفات الكرتون إلى ألعاب وعلب هدايا (فيديو وصور)
"من رحم المعاناة يولد الأمل".. الطفل عبد الله يحول مخلفات الكرتون إلى ألعاب وعلب هدايا (فيديو وصور)
"من رحم المعاناة يولد الأمل".. الطفل عبد الله يحول مخلفات الكرتون إلى ألعاب وعلب هدايا (فيديو وصور)
"من رحم المعاناة يولد الأمل".. الطفل عبد الله يحول مخلفات الكرتون إلى ألعاب وعلب هدايا (فيديو وصور)
"من رحم المعاناة يولد الأمل".. الطفل عبد الله يحول مخلفات الكرتون إلى ألعاب وعلب هدايا (فيديو وصور)
"من رحم المعاناة يولد الأمل".. الطفل عبد الله يحول مخلفات الكرتون إلى ألعاب وعلب هدايا (فيديو وصور)
"من رحم المعاناة يولد الأمل".. الطفل عبد الله يحول مخلفات الكرتون إلى ألعاب وعلب هدايا (فيديو وصور)
"من رحم المعاناة يولد الأمل".. الطفل عبد الله يحول مخلفات الكرتون إلى ألعاب وعلب هدايا (فيديو وصور)
"من رحم المعاناة يولد الأمل".. الطفل عبد الله يحول مخلفات الكرتون إلى ألعاب وعلب هدايا (فيديو وصور)
"من رحم المعاناة يولد الأمل".. الطفل عبد الله يحول مخلفات الكرتون إلى ألعاب وعلب هدايا (فيديو وصور)
"من رحم المعاناة يولد الأمل".. الطفل عبد الله يحول مخلفات الكرتون إلى ألعاب وعلب هدايا (فيديو وصور)
"من رحم المعاناة يولد الأمل".. الطفل عبد الله يحول مخلفات الكرتون إلى ألعاب وعلب هدايا (فيديو وصور)
"من رحم المعاناة يولد الأمل".. الطفل عبد الله يحول مخلفات الكرتون إلى ألعاب وعلب هدايا (فيديو وصور)
"من رحم المعاناة يولد الأمل".. الطفل عبد الله يحول مخلفات الكرتون إلى ألعاب وعلب هدايا (فيديو وصور)

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