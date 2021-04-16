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عاجل.. أسعار الذهب ترتفع 6 جنيه في نهاية التعاملات اليوم الجمعة

الجمعة 16/أبريل/2021 - 11:24 م
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
الفجر الاقتصادي
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سجلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعات قوية خلال تعاملات اليوم الجمعة المسائية، بعد مواصلة أسعار الذهب عالميا صعودها إلى أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع للأوقية.

 

وزاد سعر عيار 21  إلى 773 جنيه للجرام، وارتفع سعر عيار 24  إلى 883 جنيه للجرام، وزاد عيار 18 إلى 662 جنيه في التعاملات المسائية اليوم الجمعة، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6775 جنيه.

 

أسعار الذهب العالمية

صعدت أسعار الذهب يوم الجمعة إلى أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع، وتمضي على مسار تحقيق أفضل مكسب أسبوعي منذ منتصف ديسمبر كانون الأول، إذ تدعم الإقبال على المعدن من انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية وضعف الدولار.

 

وقفز الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 1779 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1426 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 25 فبراير شباط عند 1783.55 دولار في وقت سابق من الجلسة. وهو مرتفع أكثر من اثنين بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري.

 

وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6 بالمئة إلى 1777.30 دولار.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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