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"ملوك الجدعنة".. يتصدر المشهد في الشارع المصري آخرهم افتتاح قهوة علي اسمه

الجمعة 16/أبريل/2021 - 11:50 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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يعيش فريق عمل "ملوك الجدعنة" حالة من السعادة بعد ردود الأفعال وتصدر التريند علي مواقع التواصل الاجتماعي والذي كان آخرهم افتتاح قهوة علي اسم المسلسل "ملوك الجدعنة" وتعليق بوسترات المسلسل في الشوارع.


ملوك الجدعنة" من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى، وبطولة عمرو سعد، مصطفي شعبان، رانيا يوسف، عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، أحمد صفوت، دلال عبدالعزيز، يوسف شعبان.



ويُعرض مسلسل "ملوك الجدعنة" على قناة "MBC Masr" في تمام الساعة 7 مساءً، و12:30 منتصف الليل، و1 ظهرًا

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