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صفقة تبادلية محتملة بين ميلان وبرشلونة
الجمعة 16/أبريل/2021 - 11:29 م
ريهام عبدالمحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني يبحث عن حل لرحيل نجم دفاعه الفرنسي صامويل أومتيتي خلال في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن برشلونة قرر بالفعل التخلي عن أومتيتي البالغ من العمر 27 عاماً بعد أن اقتنع مسئولي النادي الكتالوني بأن النجم الفرنسي لن يستعيد مستواه السابق.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يدرس جميع الخيارات من أجل التخلص من أومتيتي الذي ينتهي عقده مع النادي الكتالوني بعد عامين وبالتحديد في صيف 2023.
ولفتت الصحيفة الإسبانية أنه من بين هذه الخيارات احتمال حدوث صفقة تبادلية مع ميلان الإيطالي ينضم من خلالها أومتيتي إلى النادي الإيطالي مقابل انضمام أليسيو رومانيولي نجم دفاع ميلان إلى برشلونة.
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