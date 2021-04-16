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تعرف على منافسي الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 16/أبريل/2021 - 11:31 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، كثاني المجموعة الأولى.

وضمت مجموعة الأهلي كل من سيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكونغولي، بالإضافة إلى المريخ السوداني.

واحتل نادي سيمبا التنزاني صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة، في حين تواجد الأهلي في المركز الثاني برصيد 11 نقطة.

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي أوائل المجموعات الأخرى، في دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وهم صن داونز الجنوب إفريقي والوداد المغربي والترجي الرياضي التونسي.

وستقام قرعة دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا بالإضافة إلى قرعة الدور نصف النهائي يوم الجمعة الموافق 30 أبريل الحالي في القاهرة.
 

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سيمبا الوداد الترجي الاهلي

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