Advertisements
رسميًا.. غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية
السبت 17/أبريل/2021 - 12:00 ص
محمد الدمتناوي
Advertisements
تأكد غياب الثلاثي جونيور أجاي ومحمد هاني وياسر إبراهيم عن مباراة القمة ضد الزمالك، والتي ستقام يوم 18 أبريل الجاري، والمؤجلة من الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري.
جاء سبب غياب الثلاثي عن مباراة الزمالك، في ظل شكوى اللاعبين الثلاثة من إصابات، سواء أجايي من شد في الخلفية، أو هاني وياسر من شد في العضلة الضامة.
ويحتاج الثلاثي إلى أداء برنامج تأهيلي فترة ليست قصيرة، وهو ما يعني أن محمد هاني وجونيور أجاي وياسر إبراهيم لن يلحقوا بمباراة القمة ضد الزمالك
كما تأكد غياب علي معلول عن مباراة القمة، بعدما كانت هناك محاولات لتجهيزه من أجل اللحاق بلقاء الزمالك، حيث أكد الفحص الطبي الذي أجراه اللاعب حاجته لفترة من العلاج حتى يتعافى تماما من إصابة العضلة الخلفية، بالإضافة إلى محمود وحيد ومحمد الشناوي المصاب بفيروس كورونا.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements