رسميًا.. غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية





تأكد غياب الثلاثي جونيور أجاي ومحمد هاني وياسر إبراهيم عن مباراة القمة ضد الزمالك، والتي ستقام يوم 18 أبريل الجاري، والمؤجلة من الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري.





جاء سبب غياب الثلاثي عن مباراة الزمالك، في ظل شكوى اللاعبين الثلاثة من إصابات، سواء أجايي من شد في الخلفية، أو هاني وياسر من شد في العضلة الضامة.





ويحتاج الثلاثي إلى أداء برنامج تأهيلي فترة ليست قصيرة، وهو ما يعني أن محمد هاني وجونيور أجاي وياسر إبراهيم لن يلحقوا بمباراة القمة ضد الزمالك



