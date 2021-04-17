أكد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أن المهاجم الأرجنتيني سرجيو أغويرو سيغيب عن مباراة الفريق أمام تشيلسي والمقرر لها غداً السبت، في الدور قبل النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.



وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، أن أغويرو لم يشارك في آخر ثلاث مباريات للفريق بعد تعرضه لمشكلة عضلية.



وجاءت الإصابة الأخيرة لتضيف أزمة جديدة للموسم الأخير للنجم الأرجنتيني مع سيتي، حيث اتسم الموسم بكثرة إصاباته وغيابه عن الفريق لتعرضه للمرض.



وقال غوارديولا في مؤتمر صحافي لدى سؤاله عن إمكانية مشاركة أغويرو في المباراة التي تقام على ملعب ويمبلي: "لا ليس بعد".



ولا يعاني سيتي من وجود إصابات جديدة في صفوفه، وذلك بعد فوزه الثمين على بروسيا دورتموند منتصف الأسبوع في دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.



وأكد غوارديولا: "اللاعبون بحالة جيدة، هم مرهقون لكنهم في حالة جيدة".



ولا يعتقد المدرب الإسباني أنه سيكون من الصعب خلق الحافز لدى لاعبيه في كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الوصول إلى الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا.



وأوضح غوارديولا: "الأمر سيكون أسهل بكثير، تخيل أن تلعب تلك المباراة بدون التأهل إلى قبل نهائي أبطال أوروبا، الأمر سيكون أصعب بكثير".



وأضاف: "بالطبع كنت أفضل أن نحظى بعدة أيام أخرى لنستمتع بتأهلنا ونخلد للراحة ونستعد للمباراة، لكن الجدول هو الجدول، وحينما تكون مرشحاً للفوز بكل البطولات فيجب عليك أن تتعامل مع الأمر".