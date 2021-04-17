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ياسر جلال يواصل تصدر تريند تويتر وجوجل

السبت 17/أبريل/2021 - 12:37 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
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تصدر النجم ياسر جلال، تويتر بمسلسل ضل راجل وايضا تصدر جوجل بعد عرض الحلقة الرابعة.

وقام النجم ياسر جلال، أمس بالسجود علي الأرض شكرا لله في موقع تصوير المسلسل، مهنئا فريق العمل بالكامل الذين شاركوه نجاح العمل.

قائلا: "ربنا يوطى نفوسنا" ويسرع إليه المخرج أحمد صالح مهنئا إياه، ويوجه له جلال الشكر قائلا: "تسلم إيدك" كما وجه التحية لكل الموجودين في اللوكيشن.

وكان النجم ياسر جلال قد تصدر تريند موقع التدوينات القصيرة تويتر، بهشتاجين مختلفين أحدهما يحمل اسم مسلسله "ضل راجل" والآخر يحمل اسمه "ياسر جلال"، وذلك بعد أن لاقت الثلاث حلقات التى تم عرضها حتى الآن صدى واسعا وتفاعل معها رواد السوشيال ميديا


مسلسل "ضل راجل" يذاع يوميا على قناة الحياة في تمام الساعة 11:30 مساء، بطولة ياسر جلال، ونرمين الفقي، ونور اللبنانية، ومحمود عبد المغني، ورنا رئيس، ومحمد يسري، وإنعام سالوسة، ومحمد عادل، وعصام السقا، أحمد منير، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.

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جوجل تويتر تريند

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