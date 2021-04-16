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محافظ الإسكندرية يزور سكان شارع عين جالوت (صور)

الجمعة 16/أبريل/2021 - 11:33 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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زار مساء اليوم الجمعة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية سكان شارع عين جالوت في حي غرب، ذلك عقب قيامهم بالارتقاء بالشارع من الزينة والدهانات والنظافة على نفقاتهم الخاصة، احتفالًا بشهر رمضان الكريم.

وجاءت الزيارة بدعوة من أهالي شارع عين جالوت بمنطقة القباري بحي غرب، وثمن المحافظ مبادرة الأهالي في الإرتقاء بنظافة وتزيين الشارع، وذلك بالجهود الذاتية.

حيث شملت الأعمال دهان للعقارات القديمة والأرصفة والنظافة والإضاءة وتخطيط وتجميل وتزيين الشارع، كعادة سنوية لاستقبال شهر رمضان المعظم.

وأقام أهالي شارع عين جالوت زينة تملئ الشارع من الأنوار والمجسمات للشخصيات الكرتونية وذلك على مدى أعوام متتالية في كل شهر رمضان الكريم، حتى أصبح الشارع حديث رواد التواصل الإجتماعي.

وعلق محافظ الإسكندرية، قائلا: "أنتم نموذج لكل مناطق الإسكندرية، هو عمل رائع، وأريد المساهمة مع الأهالي في الإرتقاء بالشارع، وأتمنى تكون جميع شوارع الإسكندرية على نفس المستوى، وأنتم نجحتم في جعل الفيسبوك يتحدث عنكم".

جاء ذلك بحضور المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب، وأعضاء مجلس النواب عن الدائرة النائب محمد جبريل والنائب محمود قاسم.
محافظ الإسكندرية يزور سكان شارع عين جالوت (صور)
محافظ الإسكندرية يزور سكان شارع عين جالوت (صور)
محافظ الإسكندرية يزور سكان شارع عين جالوت (صور)
محافظ الإسكندرية يزور سكان شارع عين جالوت (صور)
محافظ الإسكندرية يزور سكان شارع عين جالوت (صور)
محافظ الإسكندرية يزور سكان شارع عين جالوت (صور)

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