Advertisements

مدير برنامج أطفال وكبار بلا مأوى يوجه رسالة للمواطنين

السبت 17/أبريل/2021 - 07:24 ص
حسني يوسف
حسني يوسف
آيات عامر
Advertisements
وجه حسني يوسف مدير برنامج حماية الأطفال والكبار بلامأوى، بوزارة التضامن الاجتماعي، رسالة للمواطنين، قائلا: "لكم دور مهم جدا في التعامل مع الناس في الشارع".

وأكد سليمان في تصريح للفجر: "لو وجدتم طفلا في إشارة مرور يطلب منكم مساعدة إنسانية أو يمسح السيارة فهذه ليست مهنة أو عمل لأنه لا يبيع المناديل مثلا أو الورد، فلابد وأن تعلموا أنكم إذا أعطيته أموال فأنتم تشجعونهم على البقاء في الشارع".

وأهاب مدير برنامج أطفال وكبار بلا مأوى، المواطنين أنه إذا تسول أحد وجهوه إلى الطريق الصحيح، وإذا لم تستطيعون توجيههم للأماكن الصحية فلا تعطوهم أموال أو على الأقل تتصلون على الخط الساخن 16000، أو خط الوزارة 1649، أو خط نجدة الطفل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر أطفال بلا مأوى

أخبار تهمك

عاجل.. حقيقة تعرض مصر لكتلة هوائية سامة

منذ حوالي 11 ساعة

حقيقة توقيع محمد مجلي للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

المستشفي تعِج بالمُصابين.. تعرف على قائمة مُصابي الأهلي قبل موقعة القمة ضد الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

خبر صادم من "حميات العباسية": أسرة المستشفى امتلأت بمرضى كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

رسميًا.. غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ حوالي 8 ساعات

عمرو أديب: إثيوبيا بدأت تبني الحائط الخاص بالملء الثاني

منذ حوالي 4 ساعات

شخصية سرية في "ملوك الجدعنة" تتصدر التريند وتحقق نجاحا شعبيا

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة تبادلية محتملة بين ميلان وبرشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة تبادلية مفاجئة بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

بالأسماء.. غيابات الأهلي أمام الزمالك في الدوري

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وفاة والدة أحمد خالد صالح إثر فيروس كورونا

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ يوم

خبر سار في الأهلي قبل القمة

منذ حوالي 7 ساعات

حسمها لابورتا.. برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 15 ساعة

بوكيتينو يحسم مستقبل مبابي في باريس

منذ أقل من ساعتين

تحذير من هذه الظاهرة.. بيان من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

"أطفال بلا مأوى" ببني سويف ينقذ سيدة مسنة بالشارع ويعيدها لأسرتها بعد غياب شهر

"أطفال بلامأوى" ينقذ مسنا بالقاهرة وينقله لدار رعاية

"التضامن": فرق أطفال بلا مأوي تجوب الشوارع لإنقاذ المشردين من الأطفال وكبار السن

التضامن: فرق أطفال بلامأوى تجوب الشوارع لإنقاذ المشردين وكبار السن خلال العيد

"التضامن": فرق أطفال بلامأوى تجوب الشوارع لإنقاذ الأطفال والمشردين كبار السن

"أطفال وكبار بلامأوى" ينقذ مسنا بدمياط

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:08 ص

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

عاجل.. وفاة والدة أحمد خالد صالح إثر فيروس كورونا

06:11 ص

خبر سار في الأهلي قبل القمة

01:47 ص

عاجل.. حقيقة تعرض مصر لكتلة هوائية سامة

09:31 م

رسميًا.. غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

12:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة