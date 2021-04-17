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مدير برنامج أطفال وكبار بلا مأوى يوجه رسالة للمواطنين
السبت 17/أبريل/2021 - 07:24 ص
آيات عامر
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وجه حسني يوسف مدير برنامج حماية الأطفال والكبار بلامأوى، بوزارة التضامن الاجتماعي، رسالة للمواطنين، قائلا: "لكم دور مهم جدا في التعامل مع الناس في الشارع".
وأكد سليمان في تصريح للفجر: "لو وجدتم طفلا في إشارة مرور يطلب منكم مساعدة إنسانية أو يمسح السيارة فهذه ليست مهنة أو عمل لأنه لا يبيع المناديل مثلا أو الورد، فلابد وأن تعلموا أنكم إذا أعطيته أموال فأنتم تشجعونهم على البقاء في الشارع".
وأهاب مدير برنامج أطفال وكبار بلا مأوى، المواطنين أنه إذا تسول أحد وجهوه إلى الطريق الصحيح، وإذا لم تستطيعون توجيههم للأماكن الصحية فلا تعطوهم أموال أو على الأقل تتصلون على الخط الساخن 16000، أو خط الوزارة 1649، أو خط نجدة الطفل.
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