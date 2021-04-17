مدير برنامج أطفال وكبار بلا مأوى يوجه رسالة للمواطنين

وجه حسني يوسف مدير برنامج حماية الأطفال والكبار بلامأوى، بوزارة التضامن الاجتماعي، رسالة للمواطنين، قائلا: "لكم دور مهم جدا في التعامل مع الناس في الشارع".





وأكد سليمان في تصريح للفجر: " لو وجدتم طفلا في إشارة مرور يطلب منكم مساعدة إنسانية أو يمسح السيارة فهذه ليست مهنة أو عمل لأنه لا يبيع المناديل مثلا أو الورد، فلابد وأن تعلموا أنكم إذا أعطيته أموال فأنتم تشجعونهم على البقاء في الشارع".



