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شعبة الذهب تتوقع اتجاه الأسعار بعد الزيادة الأخيرة

الجمعة 16/أبريل/2021 - 11:48 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال وصفي أمين، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب شهدت اليوم ارتفاع، حيث على نهاية اليوم كان قد  تراوحت الزيادة بين 6 إلى 11 جنيه في الجرام.

وأشار "وصفي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء DMC" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، إلى أن ارتفاع الذهب سببه عالمي بسبب ما يحدث في البورصات العالمية لانخفاض قيمة الدولار عالميا، وأسعار الذهب في مصر تستقى من البورصات العالمية.

وعن حركة البيع والشراء في مصر، أوضح أن الأسبوع الاول من رمضان يكون هناك حركة من الكساد، ولا يوجد بيع أو شراء، واعتبارا من الأسبوع المقبل سيتم فتح محلات الذهب فترتين، مستبعدا انخفاض أسعار الذهب الفترة المقبلة.

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